D’où proviennent ces voitures 2022 qui envahissent le marché ?

Alors que l’importation des véhicules neufs reste toujours suspendue, des voitures immatriculées 2022 envahissent le marché notamment sur les sites web spécialisés et les showrooms multimarques. D’où viennent alors toutes ces voitures ?

Alors que le cahier des charges devant régir l’opération de l’importation des voitures neuves n’est toujours pas publié et aucun concessionnaire n’est encore agréé, des véhicules flambants neufs immatriculés 2022, de différentes marques, envahissent les marchés sur le web et dans les concessions multimarques. Les prix dépassent bien évidemment tout entendement.

Et malgré la suspension de l’importation depuis 2017 et l’arrêt total du montage automobile, de voitures neuves entrent toujours dans le pays et en grandes quantités. Cela se confirme avec les annonces de vente de voitures 2022 qui pullulent sur les sites spécialisés.

D’où viennent alors ces voitures ?

En effet, tout porte à croire que des concessionnaires multimarques importent encore des véhicules qu’ils revendent ensuite via des licences de Moudjahidine ou bien avec carte grise après avoir réglé les impositions et les frais douaniers. Et c’est ce qui a entrainé une hausse record des prix.

À titre d’exemple, des petites citadines, à l’effigie de Suzuki, Alto, Hyundai I10 ou Picanto sont proposées à plus de 250 millions de centimes.

Quant à l’autre provenance de ces voitures, il se trouve que des compagnies maritimes d’expédition et d’exportation arabes et européennes profitent de la rareté des voitures neuves en Algérie pour proposer leurs services aux citoyens.

Les deux types de services proposés par les compagnies d’expédition

Ces services peuvent aller de l’achat, à l’acheminement, au paiement des charges douanières, voire à la livraison du véhicule à domicile. Contactée par le quotidien Echorouk, une compagnie arabe a fourni des explications sur ce processus qui propose deux types de services.

Cette dernière qui s’active dans le domaine de l’expédition de voitures des Émirats arabes unies vers l’Algérie propose à ses clients deux types de services. Le premier étant d’exporter la voiture vers le port sans payer les charges douanières. Il s’agit ici du service destiné aux Algériens qui ont une licence Moudjahidine.

L’autre service est que la compagnie prend en charge tous les frais avec la rapidité de sortie du véhicule du port du fait de ses relations et de son expérience dans le domaine du transport maritime. Pour ce qui est du mode de paiement, le client a le choix entre le virement bancaire sur le compte de la société ou le paiement du prix de la voiture à la réception au port ou aux entrepôts.