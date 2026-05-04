Dossier Yacine Adli : Sadi et Petkovic prennent une décision ferme

Ses regrets publics n’auront servi à rien. Walid Sadi et Vladimir Petkovic ont tranché dans le vif : Yacine Adli ne portera jamais le maillot de l’équipe d’Algérie. Le milieu de terrain paie au prix fort ses déclarations passées où il privilégiait l’équipe de France. Retour sur un coup de poker raté qui scelle définitivement l’avenir international d’un joueur en pleine perte de vitesse.

Le feuilleton Yacine Adli connaît un nouveau rebondissement, et il semble cette fois toucher à sa fin. La récente sortie médiatique du milieu de terrain a enflammé les réseaux sociaux et relancé un débat qui, pour beaucoup, n’avait jamais été totalement clos. Il faut dire que le joueur traîne derrière lui une déclaration qui avait marqué les esprits. En 2024, il avait clairement affiché son intention de représenter l’équipe de France sur la scène internationale, tournant ainsi le dos à une éventuelle carrière avec les Verts.

Deux ans plus tard, changement de ton. Dans une intervention récente au média spacialisé « SporTeam », Adli a reconnu une erreur d’appréciation, exprimant des regrets quant à ses propos passés. Mieux encore, il a adressé un appel du pied explicite au sélectionneur national, Vladimir Petkovic, laissant entendre qu’il restait ouvert à une convocation avec l’Algérie.

Sadi et Petkovic unanimes : pas de Yacine Adli chez les Verts

Une prise de position qui n’est pas passée inaperçue et qui a rapidement suscité des réactions, notamment du côté de la Fédération algérienne de football. Selon des informations rapportées par le média El-Khabar, le président de l’Instance fédérale, Walid Sadi, s’est entretenu avec le sélectionneur national Vladimir Petkovic afin d’évoquer le cas Adli. À l’issue de cette discussion, une décision ferme aurait été prise : clore définitivement le dossier.

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Ainsi, sauf retournement de situation improbable, Yacine Adli ne sera pas convoqué en équipe nationale, ni pour les prochaines échéances, y compris la Coupe du Monde, ni à l’avenir. Une décision qui reflète une volonté claire de la FAF de tourner la page et de privilégier des joueurs pleinement engagés dans le projet sportif des Verts.

De l’AC Milan à Al-Shabab : Adli sur une courbe descendante

Ce dénouement intervient dans un contexte particulier pour le joueur, dont la carrière connaît un net ralentissement après des débuts prometteurs. Formé en France et considéré un temps comme l’un des jeunes talents à suivre, Adli avait franchi un cap en rejoignant AC Milan. Cependant, son expérience en Italie n’a pas répondu aux attentes. Son passage en prêt à Fiorentina s’est également soldé par un échec, confirmant une trajectoire descendante.

Désormais, le joueur évolue sous les couleurs d’Al-Shabab, dans un championnat en plein essor mais souvent perçu comme un exil prématuré pour des joueurs encore en quête de confirmation au plus haut niveau. Une situation qui contraste fortement avec les espoirs placés en lui il y a encore quelques années.

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