Dossier spécial | Algérie – Chine : un partenariat industriel et technologique en plein essor

Le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Son Excellence Dong Guangli, a animé, mercredi 23 avril, une conférence de presse au siège de l’ambassade à El Mouradia. Cette rencontre, marquée par la présence de treize journalistes issus de la presse nationale, a permis d’aborder plusieurs sujets d’intérêt commun.

Organisée dans les hauteurs de la capitale, la conférence s’est tenue en présence de Zhao Pingsheng, chargé d’affaires de l’ambassade de la République populaire de Chine à Alger, aux côtés de plusieurs membres de la mission diplomatique chinoise.

Y ont également assisté des membres de l’Association d’amitié Algérie-Chine, avec à leur tête son président, le professeur Smail Debeche, ainsi que Ali Sahel, vice-président du Parlement africain de la Société Civile, Mahrez Lamari, militant des droits de l’Homme et ancien président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, sans oublier d’autres membres actifs de l’association.

Au cours de son intervention, l’ambassadeur chinois a mis en lumière l’excellence des relations bilatérales entre Alger et Pékin, affirmant la volonté de son pays de les approfondir davantage. Il a notamment souligné l’importance de la coopération économique et des investissements dans les secteurs stratégiques, tout en insistant sur le rôle actif que la Chine entend continuer à jouer sur le continent africain.

L’ambassadeur Dong Guangli a également rappelé la profondeur historique du partenariat entre les deux nations, fondé sur le respect mutuel, la solidarité et un engagement commun en faveur du développement.

عقد السفير الصيني بالجزائر دونغ قوانغلي مؤتمرا صحفيا البارحة، وحضره 13 وسيلة إعلامية. أجاب السفير على أسئلة حول تحديث الصين والعلاقات الثنائية، والعلاقات الصين-الأفريقي، ومسألة تايوان والقضايا المتعلقة بشينجيانغ، والقضية الفلسطينية. للتفاصيل:https://t.co/iO3SkTb8F7 pic.twitter.com/JHGNwxhooX — Embassy of China in Algeria 中国驻阿尔及利亚大使馆 (@ChinaEmbAlgeria) April 24, 2025

Guerre commerciale et tensions géopolitiques : la Chine alerte sur les dérives du système mondial

Lors de son intervention face à la presse nationale, mercredi 23 avril, Son Excellence l’ambassadeur Dong Guangli a dressé un tableau sans détour de la situation internationale actuelle. Dans un contexte global dominé par l’instabilité, il a souligné les dangers croissants liés à l’accumulation des tensions géopolitiques, au découplage économique et à la fragmentation des chaînes de valeur mondiales.

Après avoir salué ses invités, le diplomate a ouvert son allocution en rappelant que le monde traverse aujourd’hui une période marquée par « des changements et des instabilités », où les conflits s’intensifient et les équilibres traditionnels vacillent.

Abordant frontalement les pratiques commerciales américaines, l’ambassadeur a dénoncé l’imposition unilatérale de droits de douane supplémentaires par les États-Unis. « Les États-Unis, sous prétexte de la soi-disant « réciprocité », ont imposé des droits de douane supplémentaires sur les produits en provenance de tous les pays, y compris la Chine et l’Algérie. Cet acte viole sévèrement les règlements de l’Organisation mondiale du commerce et porte gravement atteinte au système commercial multilatéral fondé sur les règles », a-t-il déclaré.

Critiquant une approche qu’il juge contre-productive, l’ambassadeur chinois a rappelé que « les États-Unis n’arriveront pas à résoudre leurs propres problèmes par les droits de douane », insistant sur les répercussions néfastes d’une telle stratégie sur l’économie mondiale.

Dans cette logique, la Chine a réagi en adoptant des contre-mesures. Selon le diplomate, ces actions visent à préserver ses droits légitimes et à défendre les principes de justice sur la scène internationale. « Il n’y a pas de vainqueur dans la guerre de droits de douane ou la guerre commerciale. La Chine ne souhaite pas se battre, mais n’en a pas peur non plus », a-t-il affirmé, avec fermeté.

Croissance, innovation et réformes : la Chine s’impose comme pilier de stabilité mondiale

Dans un monde secoué par de multiples crises, la Chine entend jouer pleinement son rôle de moteur de la croissance mondiale. Lors de son allocution, l’ambassadeur Dong Guangli a souligné que la solidité de l’économie chinoise repose sur une croissance stable, des réformes structurelles ambitieuses et une capacité d’innovation sans précédent.

En 2024, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a atteint 18,6 mille milliards de dollars, enregistrant une croissance de 5 %, avec une contribution de 30 % à la croissance économique mondiale. Pour 2025, Pékin maintient cet objectif, illustrant une confiance affirmée dans la résilience de son modèle de développement.

Le diplomate a rappelé que cette trajectoire repose avant tout sur une stratégie rigoureuse : la mise en œuvre du 14ᵉ Plan quinquennal (2021-2025), en préparation de l’ambitieux objectif de modernisation d’ici à 2049. Le pays anticipe les défis structurels comme des étapes naturelles vers une montée en gamme de son économie. Dans cette optique, le 3ᵉ plénum du 20ᵉ Comité central du Parti communiste chinois a fixé plus de 300 réformes à concrétiser d’ici à 2029, témoignant de la volonté inébranlable du pays à se transformer.

L’ambassadeur a également mis en avant les fondements économiques solides de la Chine : un marché intérieur de 1,4 milliard d’habitants, la première classe moyenne mondiale, et une place de choix dans les secteurs de la production, des infrastructures et du numérique. Le pays détient notamment les plus vastes réseaux ferroviaires à grande vitesse, autoroutiers, portuaires et 5G au monde.

Enfin, le diplomate a insisté sur le rôle central de l’innovation, devenue un moteur-clé de la croissance chinoise. Les nouvelles technologies – big data, cloud computing, intelligence artificielle, blockchain – transforment les industries traditionnelles et soutiennent l’émergence de secteurs stratégiques. La Chine s’illustre aujourd’hui dans les domaines de la 6G, de la physique quantique, de l’exploration en haute mer ou encore des véhicules autonomes et à énergie nouvelle, qui représentent plus de 60 % des ventes mondiales. L’exemple de DeepSeek illustre, selon lui, la reconnaissance croissante du savoir-faire technologique chinois à l’échelle mondiale.

« Croire en la Chine, c’est croire en demain », l’ambassadeur Dong Guangli

Dans son intervention, l’ambassadeur Dong Guangli a tenu à rappeler que la coopération gagnant-gagnant constitue l’un des secrets majeurs du développement fulgurant de la Chine. Acteur clé de la mondialisation, le pays n’en reste pas seulement bénéficiaire : il en est également un moteur. L’ouverture au monde représente un choix stratégique de long terme, profondément ancré dans l’histoire moderne de la Chine.

À l’occasion d’un échange avec la communauté d’affaires internationale en mars dernier, le président chinois Xi Jinping avait d’ailleurs réaffirmé que la politique d’ouverture reste une priorité nationale pour son pays. Grâce à cette stratégie, la Chine a pu s’intégrer rapidement au marché mondial et combler son retard avec une efficacité remarquable.

L’Initiative « Ceinture et Route » illustre parfaitement cette dynamique : en une décennie, elle est devenue la plus vaste plateforme de coopération internationale au monde, répondant aux défis de l’antimondialisation et multipliant les opportunités de développement pour tous. À ses partenaires, Pékin envoie un message clair : « avancer avec la Chine, c’est avancer avec les opportunités ; croire en la Chine, c’est croire en demain ».

Récemment revenu à Pékin pour participer à deux rencontres diplomatiques majeures – la Conférence centrale sur les relations avec les pays voisins et la Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques chinoises –, l’ambassadeur chinois a confirmé que la Chine entend continuer à défendre l’idée d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, fondée sur la paix, l’ouverture et l’inclusion.

Dans ce cadre, trois initiatives stratégiques structurent désormais l’action extérieure du pays :

L’Initiative pour le développement mondial , axée sur la réduction des inégalités et la croissance partagée ;

, axée sur la réduction des inégalités et la croissance partagée ; L’Initiative pour la sécurité mondiale , qui cherche à promouvoir la stabilité par le dialogue et la coopération ;

, qui cherche à promouvoir la stabilité par le dialogue et la coopération ; L’Initiative pour la civilisation mondiale, fondée sur la diversité culturelle, le respect mutuel et l’enrichissement réciproque.

En tant qu’ambassadeur, Dong Guangli se dit pleinement conscient de la triple mission qu’il incarne : favoriser la coopération, apaiser les tensions et bâtir des consensus dans un monde plus fragmenté que jamais. Face aux défis globaux, cette approche multilatérale apparaît selon lui comme une boussole indispensable pour construire un avenir pacifique, solidaire et équilibré.

Une amitié indéfectible : la Chine réaffirme l’importance stratégique de sa relation avec l’Algérie

En conclusion de son intervention, l’ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Guangli, a souligné avec force l’importance stratégique que Pékin accorde à son partenariat avec Alger. « L’Algérie est un pays à la fois d’Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. Elle constitue un partenaire indispensable pour la Chine, notamment dans le cadre du développement et de la prospérité partagés », a-t-il affirmé devant un auditoire attentif.

Le diplomate a salué la diplomatie active et fructueuse de l’Algérie, qu’il a pu observer de près depuis le début de sa mission. Il a également tenu à exprimer la reconnaissance de son pays pour le rôle majeur que joue Alger sur la scène régionale et internationale. Pékin souhaite renforcer sa coopération avec l’Algérie dans plusieurs cadres multilatéraux, notamment au sein des Nations Unies, du Forum sur la coopération sino-africaine et du Forum sino-arabe.

🟢 À LIRE AUSSI : Un partenariat historique et stratégique : la Chine et l’Algérie célèbrent leur amitié séculaire

Félicitant chaleureusement l’Algérie pour son élection en tant que vice-président de la Commission de l’Union africaine et membre du Conseil de paix et de sécurité, l’ambassadeur a rappelé que cette reconnaissance confirme la place centrale qu’occupe l’Algérie dans les dynamiques continentales et internationales.

« Un vrai ami, c’est quelqu’un avec qui vous partagez le chemin », a-t-il lancé, citant un proverbe chinois pour illustrer la profondeur des liens sino-algériens. Malgré la distance géographique, « nos cœurs sont liés », a-t-il ajouté avec émotion.

L’ambassadeur Dong Guangli a conclu en renouvelant son engagement personnel à faire progresser l’amitié historique entre les deux nations, à renforcer la coopération bilatérale et à faire face, ensemble, aux défis de l’avenir. Il se dit convaincu qu’une relation sino-algérienne plus mature et plus résiliente jouera un rôle stabilisateur important au service de la paix et du développement mondial.

Partenariat stratégique : la Chine mise sur le transfert de compétences et l’innovation pour accompagner l’Algérie

À l’issue de son discours, l’ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Guangli, a accordé un temps d’échange aux membres de la presse nationale. Répondant avec précision aux différentes interrogations formulées, le diplomate a livré une série d’analyses approfondies sur les perspectives de la coopération sino-algérienne.

Interrogé par Algérie360, l’ambassadeur chinois a été invité à s’exprimer sur la manière dont la Chine entend mettre à profit son expérience et son savoir-faire pour accompagner l’Algérie dans sa propre trajectoire de développement. Une question qui s’inscrit dans un contexte de renforcement des liens économiques entre les deux pays, notamment à travers la réalisation de 42 projets chinois en Algérie, représentant plus de 4,5 milliards de dollars d’investissement, essentiellement concentrés dans le secteur industriel.

En outre, le diplomate chinois s’est exprimé sur les perspectives d’approfondissement du partenariat vers des projets à plus forte valeur ajoutée, intégrant le transfert de compétences, l’innovation technologique, et le codéveloppement industriel au bénéfice des deux pays.

Vers une coopération industrielle à plus forte valeur ajoutée

En réponse à cette question, Son Excellence l’ambassadeur a d’abord rappelé que le volume total des investissements chinois en Algérie avait désormais dépassé les 5 milliards de dollars, répartis sur une quarantaine de projets couvrant aussi bien les secteurs traditionnels, comme le pétrole et le gaz, que des domaines plus innovants tels que les énergies renouvelables, l’économie verte, l’agriculture et l’industrie manufacturière. Certains de ces projets sont entièrement financés par des entreprises chinoises, tandis que d’autres prennent la forme de partenariats avec des entreprises algériennes.

Selon lui, la Chine se dit pleinement disposée à partager ses concepts de développement, ses avancées technologiques et les fruits de son expérience afin d’accompagner l’Algérie dans sa diversification économique. Pékin entend ainsi contribuer à la formation de compétences locales et à la consolidation du projet de « l’Algérie Nouvelle », dont le développement industriel constitue un pilier central.

Ce même pilier, souligne-t-il, représente également « l’âme » de la modernisation à la chinoise, ce qui rend les convergences entre les deux trajectoires d’autant plus évidentes. Le diplomate estime que le potentiel de la coopération industrielle bilatérale est considérable, notamment dans les domaines de l’innovation et du transfert de technologie.

🟢 À LIRE AUSSI : Coopération entre l’Algérie et la Chine : vers un avenir commun prospère et des liens durables

Il a également tenu à insister sur la philosophie de développement commun portée par son pays. D’un côté, la Chine s’aligne sur les normes économiques et commerciales internationales de haut niveau, favorise un environnement des affaires stable, transparent et fondé sur le droit, et continue à renforcer son ouverture économique.

De l’autre, elle déploie une stratégie de coopération internationale proactive, incarnée par des initiatives telle la construction de haute qualité de « la Ceinture et la Route », le soutien à la paix et au développement en Afrique, la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, et l’accompagnement du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies.

Tous ces efforts, précise-t-il, visent à accompagner les pays partenaires et amis comme l’Algérie sur la voie de la modernisation, en s’appuyant sur une vision partagée du codéveloppement, de la solidarité Sud-Sud et d’une prospérité mutuellement bénéfique.

Algérie – Chine : un partenariat stratégique renforcé, deux ans après la visite d’État du président Tebboune

Il y a près de deux ans, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectuait une visite d’État en Chine, marquée par des entretiens fructueux avec son homologue chinois, Xi Jinping. Cette rencontre avait donné lieu à la signature de 19 accords de coopération et de mémorandums d’entente dans des secteurs variés. Deux ans après cet événement historique, l’ambassadeur chinois en Algérie a répondu à une question de l’APS concernant l’évolution des relations bilatérales entre les deux pays.

L’ambassadeur a souligné que la rencontre entre les deux chefs d’État avait ouvert un nouveau chapitre dans les relations sino-algériennes. Ces deux dernières années, les deux pays ont œuvré activement pour la mise en œuvre des accords signés, insufflant ainsi un nouvel élan au partenariat stratégique. La coopération, selon lui, s’est considérablement renforcée sur plusieurs fronts, notamment dans les domaines politiques, économiques et culturels.

🟢 À LIRE AUSSI : La visite de Tebboune en Chine « un succès à tous les niveaux », ambassadeur chinois à Alger

Sur le plan politique, l’ambassadeur chinois a évoqué une confiance stratégique mutuelle de plus en plus profonde. Cette confiance se traduit par une communication et une coordination régulières entre les deux pays sur les questions bilatérales, régionales et internationales. Les deux nations se soutiennent fermement pour préserver leurs intérêts fondamentaux respectifs, contribuant ainsi à une coopération diplomatique solide et durable.

Dans le domaine économique, le diplomate chinsois a précisé que les deux pays continuent de consolider leur coopération dans des secteurs traditionnels comme les infrastructures, le commerce et l’énergie. Toutefois, la coopération s’élargit désormais à des domaines émergents tels que les énergies renouvelables, la finance et la numérisation. Cette diversification des secteurs d’investissement devient un moteur essentiel du développement économique bilatéral, l’investissement étant désormais au cœur de la coopération pragmatique entre les deux nations.

Sur le plan culturel, les relations entre les deux pays ont également pris une dimension plus humaine. L’Algérie a accueilli plusieurs groupes de touristes chinois, témoignant d’un intérêt croissant pour le pays. La culture chinoise jouit d’une grande popularité en Algérie, renforcée par l’ouverture, en 2023, du premier département de langue chinoise à l’Université d’Alger 2. Cette même institution a récemment reçu l’autorisation d’établir le premier Institut Confucius en Algérie, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour les échanges académiques et culturels.

L’ambassadeur a aussi rappelé que le monde traverse des périodes de changements et d’instabilités, avec des conflits géopolitiques persistants et l’accentuation du découplage économique mondial. Ces défis mondiaux ne sont pas sans impact sur les pays en développement. Pourtant, la Chine et l’Algérie se trouvent à un moment crucial de leur évolution respective : la Chine poursuit sa modernisation à la chinoise, tandis que l’Algérie œuvre activement à la construction de « l’Algérie Nouvelle ».

Dans ce contexte, l’ambassadeur a insisté sur la nécessité pour les deux pays de renforcer l’alignement de leurs stratégies de développement. Ensemble, ils doivent approfondir leur coopération dans tous les secteurs et relever les défis extérieurs, tout en portant le partenariat stratégique sino-algérien à un niveau supérieur.

Coopération Algérie – Chine : retour sur les travaux du Forum d’affaires sino-algérien

Dans ce même sillage, l’ambassadeur chinois en Algérie a aussi répondu à une question du média arabophone Echorouk concernant la préférence de la Chine pour l’exportation de produits vers l’Algérie plutôt que l’implémentation de projets d’investissement directs. Selon l’ambassadeur, le commerce et l’investissement représentent deux piliers essentiels de la coopération économique entre les deux pays, et la Chine accorde une importance égale à ces deux domaines.

L’ambassadeur a expliqué que les exportations chinoises vers l’Algérie sont plus importantes que l’inverse, en raison de la capacité de production exceptionnelle de la Chine, soutenue par un système industriel complet. Ce développement industriel permet aux entreprises chinoises d’offrir des produits de haute qualité à des prix compétitifs, un avantage que les entreprises algériennes saisissent pleinement. L’Algérie, de son côté, a exprimé une forte volonté d’importer des produits chinois, particulièrement dans des secteurs clés tels que l’électronique, la construction et les biens de consommation.

Cependant, l’ambassadeur a précisé que l’investissement chinois en Algérie connaît une dynamique positive, notamment avec l’amélioration continue de l’environnement des affaires en Algérie. Il a souligné que, malgré l’importance des exportations, les investissements chinois dans le pays se sont accélérés ces dernières années, ce qui démontre un intérêt croissant pour la coopération à long terme.

Le Forum d’affaires sino-algérien en chiffres !

Pour illustrer cette montée en puissance des investissements, l’ambassadeur a évoqué le Forum d’affaires sino-algérien sur l’investissement, qui a eu lieu récemment à Alger. Cet événement est le premier du genre organisé conjointement par les gouvernements chinois et algérien, a marqué une étape importante dans la coopération bilatérale.

Le Forum a bénéficié d’un niveau de représentation inédit, organisé sous le haut patronage du Président Tebboune, il a connu la participation de personnalités de haut rang, comme le Ministre de l’Industrie et le Directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement et du président du CREA. Du côté chinois, Zheng Shanjie, Président de la Commission nationale chinoise du développement et de la réforme, a pris la parole, accompagné d’une délégation d’entreprises chinoises.

L’ambassadeur a également mis en lumière l’impact concret du Forum, qui a réuni 77 entreprises chinoises, plus de 100 entreprises algériennes et près de 600 représentants des autorités algériennes et du secteur économique. Lors de cet événement, huit accords d’investissement ont été signés, portant sur des secteurs clés tels que l’agriculture, l’automobile et l’électroménager, pour un montant initial de plus de 2 milliards de dollars. Ces accords témoignent d’un réel potentiel de croissance et d’extension de la coopération.

L’ambassadeur a conclu en soulignant que ce Forum s’inscrit dans la politique d’attraction des investissements étrangers de l’Algérie et dans la stratégie de développement économique du pays. Il a ajouté que cet événement démontre une fois de plus que la Chine et l’Algérie sont des partenaires naturels, unis dans la poursuite de leur développement commun. Les deux parties s’engagent à travailler ensemble pour mettre en œuvre les résultats du forum, à renforcer leurs relations économiques et à enrichir constamment le partenariat stratégique global sino-algérien.

برعاية الرئيس تبون، انعقد منتدى الأعمال الصيني – الجزائري في الجزائر اليوم، وحضر السفير دونغ قوانغلي في المنتدى. شارك في المنتدى ما يقرب من 600 شخص من البلدين، حيث أجرت الشركات مناقشات معمقة. وتم التوقيع على 8 اتفاقيات استثمارية، بإجمالي استثمارات يتجاوز ملياري دولار أمريكي. pic.twitter.com/m0wAIVVwId — Embassy of China in Algeria 中国驻阿尔及利亚大使馆 (@ChinaEmbAlgeria) April 15, 2025

Le déploiement de la 5G et le transfert de technologie au cœur de la coopération sino-algérienne

Dans un contexte de renforcement des liens économiques entre l’Algérie et la Chine, l’ambassadeur chinois a aussi répondu à la question du média arabophone El Bilad sur un volet essentiel de la coopération bilatérale : le déploiement de la 5G en Algérie. À cette occasion, l’ambassadeur a précisé que la Chine, leader mondial dans le domaine de la technologie 5G, se positionne comme un partenaire clé pour accélérer la transformation numérique du pays.

L’Algérie, avec sa volonté affirmée de se doter des technologies les plus avancées, se tourne donc vers la Chine pour accompagner ce projet ambitieux. Le Président Tebboune, dans une décision marquante, a inscrit le déploiement de la 5G parmi ses priorités, et c’est dans ce cadre que la coopération sino-algérienne revêt un rôle stratégique.

L’ambassadeur Dong a souligné que cette coopération n’est pas qu’une simple transaction technique, mais repose sur des bases solides. Il a d’abord évoqué le soutien politique comme un élément clé de cette dynamique.

🟢 À LIRE AUSSI : Huawei Algérie : Accord formation TIC pour 12 universités du Sud

Lors de la rencontre entre le Président Xi Jinping et le Président Tebboune en 2023 à Beijing, les deux Chefs d’État ont convenu de renforcer leur partenariat dans le domaine des hautes technologies. Un mémorandum de coopération a été signé, marquant ainsi un soutien politique décisif pour des initiatives telles que le déploiement de la 5G, l’intelligence artificielle, l’informatique en nuage (cloud) et le big data. Cette base politique solide permet de garantir le succès des projets à venir.

En outre, l’ambassadeur a mis en lumière la longue présence des entreprises chinoises en Algérie, telles que Huawei et ZTE. Ces entreprises, déjà bien implantées, ont développé des collaborations fructueuses avec les autorités algériennes, en particulier dans le domaine des infrastructures numériques. L’ambassadeur a affirmé que ces partenariats ont facilité le transfert technologique et le renforcement des capacités numériques du pays. Selon lui, l’Algérie a déjà pu constater les bénéfices de cette coopération, notamment avec des projets tels que le Centre national algérien de la prestation numérique, construit par Huawei, qui progresse à un rythme satisfaisant.

🟢 À LIRE AUSSI : 14 étudiants algériens qualifiés pour la finale mondiale des ICT Huawei 2025 en Chine

Le troisième atout de cette coopération réside dans la formation des talents. L’Algérie met un accent particulier sur l’éducation et la formation des jeunes dans les domaines des hautes technologies. L’ambassadeur a évoqué les nombreuses écoles supérieures spécialisées en informatique et mathématiques, qui permettent à l’Algérie de produire des talents de haut niveau.

De plus, les entreprises chinoises en Algérie, à l’instar de Huawei, participent activement à cette formation, avec plus de 7000 talents technologiques déjà formés. Ces ressources humaines, a ajouté l’ambassadeur, joueront un rôle déterminant dans le succès du déploiement de la 5G et des autres technologies avancées en Algérie.

Pour les curieux, l’ambassadeur a également invité les journalistes à visiter le centre d’exposition Huawei en Algérie, où seront présentées les avancées et les perspectives de cette coopération. Ce centre offre une vue d’ensemble des projets en cours, et permet de découvrir de manière concrète les étapes franchies dans la mise en place de la 5G en Algérie.