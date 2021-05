Dossier d’importation de véhicules : les déclarations de Belhimer

Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a révélé que des amendements et des conditions sont fixés pour importer le plus grand nombre de voitures dans les plus brefs délais et au coût le plus bas possible.

En effet, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, s’est exprimé aujourd’hui sur le dossier d’importations et fabrication de voitures en Algérie.

Le porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, affirmé qu’il n’est pas possible de cacher la vérité sur le fait que le dossier d’importation et de fabrication de voitures ne s’est pas déroulé comme prévu, précisant que l’Algérie a connu sous les gouvernements précédents certaines mauvaises expériences en matière d’importation et de fabrication de voitures, qui ont eu de nombreux effets et conséquences, avec laquelle nous vivons jusqu’à aujourd’hui.

Belhimmer a ajouté que, les politiques adoptées précédemment ont fait de la question des voitures une question épineuse qui hante la plupart des Algériens en raison de la stagnation et de la rareté du marché automobile d’une part, et d’autre part, ces politiques ont coûté au trésor public d’énormes sommes d’argent sans atteindre les objectifs souhaités, précisant dans ce sillage que malgré toutes les facilités douanières et les exonérations fiscales, aucun pourcentage d’intégration n’a été atteint et le nombre d’emplois nécessaire n’a pas été fourni.

Par conséquent, la même responsable affirme que le gouvernement actuel a travaillé à reconsidérer l’ensemble du système juridique lié au dossier automobile, qu’il soit lié à l’importation ou à l’installation, afin de répondre aux besoins des citoyens concernant les marchés de véhicules, et afin d’établir une véritable base industrielle qui dépend de la fabrication réelle et non du montage.

Dans le même ordre d’idées, Belhimer a précisé que l’ensemble de ces mesures et procédures ont conduit à la régulation de l’activité des concessionnaires véhicules neufs, par la publication du décret exécutif n ° 20-227 précisant les conditions les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs fixées, révélant que certaines modifications de ce décret étant principalement ciblées sur la réduction des documents exigés dans le dossier et la simplification des procédures administratives pour accélérer le rythme de l’étude et l’examen des dossiers par le comité ministériel mixte créé à cet effet, en plus des autres conditions auxquelles les agents sont tenus de pouvoir importer les plus importants nombre de véhicules dans les plus brefs délais et au coût le plus bas possible.