Dossier de visa pour la France : VFS Global publie un rappel important

Pour réussir à obtenir un visa pour voyager en France, ou pour n’importe autre pays de l’espace Schengen, il est primordial de respecter un certain nombre d’étapes dans le processus de demande de visa, notamment préparer un solide dossier.

Dans ce sillage, le centre de traitement des demandes de visa pour la France, VFS Global, fait un rappel important au sujet du dossier de visa.

VFS Global fait une annonce importante

En effet, dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce dimanche 11 février 2024, VFS Global, fait un rappel important concernant les documents composant le dossier de demande de visa pour la France. Le centre de traitement des demandes de visa indique que tous les documents originaux et les photocopies des pages du passeport contenant des visas et des cachets d’entrée et de sortie seront exigées le jour du dépôt du dossier.

« Nous vous rappelons que tous les documents originaux et les photocopies de toutes les pages de votre passeport, contenant des visas et des cachets d’entrées et de sortie du territoire national, doivent être faites et seront exigés lors du dépôt de votre demande », lit-on dans le communiqué de VFS Global.

VFS Global : la comparution des enfants mineurs de moins de 12 ans est obligatoire

Par ailleurs, dans un précédent communiqué, VFS Global a fait part d’une nouvelle mesure qui concerne les enfants mineurs, âgés de moins de 12 ans. Le centre de traitement des demandes de visa indique que, désormais, la comparution de ces demandeurs est obligatoire le jour du dépôt de la demande de visa.

La présence des enfants âgée de moins de 12 ans est aussi obligatoire. Et ce, lors des contrôles de retour au centre de demande de visa pour la France.

À LIRE AUSSI :

>> Visas France pour Algériens : quels sont les motifs de refus les plus fréquents ?

>> Espace Schengen : vers une augmentation des frais de visa ?