Dossier de l’automobile : vers l’élaboration d’une nouvelle stratégie

Hier, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a répondu aux questions des députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre du débat portant sur la Déclaration de politique générale du Gouvernement.

Lors de son intervention devant les membres de l’APN ce jeudi 6 octobre, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a évoqué le dossier de l’automobile en Algérie. Affirmant que « le Gouvernement était sur le point de finaliser l’élaboration d’une nouvelle stratégie visant à trouver des solutions radicales à ce dossier ».

En effet, le Premier ministre a expliqué le fait que le Gouvernement a dû prendre des précautions pour éviter la saignée des devises et pour palier aux dysfonctionnements enregistrés dans la filière automobile. Rappelant, à cet effet, qu’en 2012, 2013 et 2014, la facture d’importation de véhicules avait respectivement atteint 7.6, 7.3 et 5.7 mds USD.

« Des constructeurs automobiles internationaux désirent investir en Algérie »

En outre, lors de son intervention, le Chef du Gouvernement est revenu sur la question relative à la construction automobile en Algérie, expliquant qu’elle repose « essentiellement sur l’encouragement des constructeurs automobiles mondiaux à investir dans le pays ». Notamment « grâce aux nouveaux avantages et incitations contenus dans la nouvelle loi sur l’investissement ».

D’ailleurs, Benabderrahmane a aussi indiqué que « le Gouvernement veillera à l’augmentation concrète du taux d’intégration locale dans les véhicules fabriqués en Algérie comme une condition sine qua non aux constructeurs étrangers qui seront tenus d’associer la sous-traitance locale dans l’opération de fabrication ».

Dans ce même sillage, le Premier ministre a fait savoir que « des constructeurs automobiles internationaux avaient exprimé leur désir d’investir en Algérie ». Faisant état de l’avancement des négociations engagées.

« Plusieurs opérateurs internationaux veulent accéder au marché algérien, mais chacun pose ses conditions. Notre seule condition et d’assoir une industrie automobile en Algérie avec toutes ses conditions, normes et intrants afin de permettre l’établissement d’une sous-traitance industrielle », a soutenu le Premier ministre.

D’après lui, « l’établissement d’une véritable industrie automobile sera mutuellement bénéfique à toutes les parties, et ce, au vu de l’importance du marché national, d’une part et les postes d’emploi à créer d’une autre part ».

Ainsi, Aïmene Benabderrahmane a assuré que « les négociations sont à un stade très avancé et seront finalisées courant novembre ». « Cette fois, nous sommes sur la bonne voie », a-t-il encore affirmé.

Benabderrahmane fait état de la concrétisation de 80 % des engagements du Président Tebboune

Lors d’une séance plénière présidée par le Président de l’APN, Ibrahim Boughali, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a répondu aux préoccupations des membres de l’APN dans le cadre de la présentation de la Déclaration de politique générale du Gouvernement. Mais aussi, il a exposé les réalisations des différents secteurs durant la période allant de septembre 2021 à août 2022.

D’ailleurs, après avoir répondu aux questions des députés, le Premier ministre a fait part de la concrétisation de 42 des 54 engagements du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ce qui équivaut à 80 %.

À cet effet, il convient de préciser que la présentation du Premier ministre à l’APN a englobé cinq (5) principaux chapitres du Plan d’Action du Gouvernement, à savoir :