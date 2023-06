L’éventualité de voir des nouveautés chez les Verts à l’occasion du prochain stage n’est pas à écarter. Selon le quotidien français spécialisé « l’Équipe », deux jeunes franco-algériens pourraient opter pour l’Algérie après l’Euro-2023 U21.

La fédération algérienne de football a réalisé un grand coup en ce début d’année 2023. En effet, elle a convaincu certaines pépites franco-algériennes d’opter pour les Verts. Il s’agit de Jaouan Hadjam, Rayane Ait-Nouri, Farès Chaibi, Houssem Aouar et Baderedine Bouanani.

D’autres joueurs binationaux pourraient leur emboiter. Ça devrait être, probablement, à l’occasion du prochain regroupement des Verts en mois de septembre. D’ailleurs, même le sélectionneur national Djamel Belmadi a révélé qu’il y aura des nouveautés lors du prochain rassemblement.

Larouci et Gouiri, les nouveautés du prochain stage ?

Le quotidien français spécialisé en sport « l’Équipe » a consacré un article sur les joueurs binationaux qui devraient changer leur nationalité sportive après l’Euro-2023 U21. Il a cité, entre autres, les deux franco-algériens Yacer Laroussi (ESTAC Troyes) et Amine Gouiri (Stade Rennais).

En effet, le quotidien français révèle que les deux jeunes pépites pourraient bien opter pour les Fennecs après le tournoi européen. « Amine Gouiri et Yasser Larouci pourraient changer de passeport sportif après la compétition (Euro U21). Les Fennecs sont très efficaces en ce moment, puisqu’ils ont déjà attiré au printemps Farès Chaibi, Badredine Bouanani et Jaouen Hadjam ». Lit-on dans les colonnes de l’Équipe.

Dans le cas où l’arrivée de ces trois binationaux se concrétise, ce serait un renfort de taille pour la bande à Belmadi. Deux jeunes joueurs qui jouissent d’un énorme potentiel et que les observateurs leur prédisent un avenir prometteur. Dans tous les cas de figure, on en saura davantage dans les jours à venir et notamment après la fin de l’Euro-2023 U21. Affaire à suivre…