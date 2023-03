Dossier binationaux – chasse au Ramadan de la FFF : « des joueurs vont choisir l’Algérie », Molina

Le dossier des binationaux ne devrait pas se fermer de sitôt pour l’équipe d’Algérie. En effet, l’arrivée en force des joueurs d’origine algérienne évoluant en France devrait se poursuivre lors des prochains rendez-vous de la sélection algérienne.

Ainsi, selon les informations du journaliste d’investigation, Romain Molina, les Verts devraient bénéficier de l’arrivée de 2 à 3 joueurs binationaux.

Les efforts de la fédération algérienne de football et du sélectionneur national, Djamel Belmadi, ont été récompensés avec le choix d’une demi-douzaine de jeunes talents de représenter l’équipe algérienne. Aouar, Ait- Nouri, Chaibi, Bouanani, Guitoun et autres, la liste des nouveautés des Verts est prometteuse.

Si le choix de certains joueurs a été moins évident, un détail pourrait le rendre plus apparent. Dans l’un de ces tweets, Molina évoque l’impact de la politique de la fédération française dans la gestion du mois de ramadan sur le choix des joueurs d’origine algérienne.

Dans ce sillage, Molina a dit, « En U16 et U19, c’était aussi la chasse à qui faisait le ramadan (avec des appels avant d’être sélectionné pour être sûr que personne ne le ferait) Plusieurs jeunes vont arrêter de jouer pour la France suite à tout ça » lit-on sur son compte Twitter.

En U16 et U19, c’était aussi la chasse à qui faisait le ramadan (avec des appels avant d’être sélectionné pour être sûr que personne ne le ferait) Plusieurs jeunes vont arrêter de jouer pour la France suite à tout ça L’Algerie, notamment, devrait récupérer deux ou trois espoirs — Romain Molina (@Romain_Molina) March 31, 2023

Pression sans précédent, non-respect des pratiques religieuses des joueurs et autres décisions qui vont à l’encontre de la volonté des principaux acteurs du monde de foot, telle a été la réaction de la FFF en réponse aux joueurs désireux de jeûner pendant le ramadan.

Le journaliste français d’investigation, Romain Molina, dit que beaucoup de joueurs binationaux se sentent de moins en moins à l’aise avec le maillot de la France, car qu’ils pourraient être sujets à de nombreux « chantages » par rapport à leur pratique. C’est ce qui n’est clairement pas le cas quand ils optent pour leur « pays d’origine ».

La FFF interdit de rompre le jeûne pendant les matchs : l’entraîneur de Nice se montre agacé

Avec l’interdiction de la fédération française de football d’octroyer une courte pause aux joueurs musulmans afin qu’ils puissent rompre leur jeûne, l’instance footballistique française prend une décision « controversée ».

Alors que le voisin anglais a ouvert ses bras au mois sacré du ramadan, la France serre l’étau sur les joueurs de confession musulmane de son championnat.

Suite à la décision d’interdire les interruptions des matchs pour rompre le jeûne, les réactions qui contestent cette résolution se font entendre.

Ainsi, questionné sur le sujet, l’entraîneur de l’OGC Nice, Didier Digard, s’est montré déçu de la décision de la FFF et a dit, « En Angleterre, ils sont plus ouverts que nous sur le sujet et ça a toujours été le cas. Maintenant, ce serait bien que la France le fasse. » déclare le technicien niçois lors de la conférence de presse.

Didier Digard sur l’interruption des matches pour permettre aux joueurs de confession musulmane de rompre leur jeûne du ramadan : « En Angleterre, ils sont plus ouverts que nous sur le sujet et ça a toujours été le cas. Maintenant, ce serait bien que la France le fasse. » pic.twitter.com/vguD1fBc1X — Actu Foot (@ActuFoot_) March 31, 2023

Pour rappel, la commission des arbitres de la fédération française de football a adressé un mail aux arbitres de la Ligue 1 pour leur rappeler que les pauses de rompre le jeûne sont interdites.