Dossier automobile : le ministre de l’industrie revient dessus

Aujourd’hui, dimanche 22 mai 2022, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a répondu à l’une des questions des journalistes sur le dossier automobile, à l’occasion du lancement du régime d’importation des chaînes de production rénovées et du régime d’exemption de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, Zeghdar a souligné que tout est lié au système juridique. En même temps, le ministre de l’Industrie a expliqué qu’avec la publication de la nouvelle loi sur les investissements, il y aura d’énormes entreprises dans le domaine de la construction automobile et même des tracteurs. Ajoutant que le secteur a de nombreux contacts avec les grandes entreprises.

Le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar a appelé les opérateurs économiques algériens à profiter de l’opportunité de reprise économique que connaît l’Algérie et de ce qui se passe dans les pays du monde avec la fermeture de certaines usines.

Zeghdar considère 2022 comme une année économique en faveur de l’Algérie

Dans son discours lors de la journée médiatique consacrée au lancement effectif du système de lignes de production et d’équipements qui ont été renouvelés, Zeghdar a souligné que le taux d’intégration lié à l’industrie automobile sera très élevé, considérant que 2022 est une année économique par excellence.

Le ministre a expliqué que le système d’importation des équipements de production contribuera au développement de diverses industries, notant que la date de leur fabrication ne devrait pas dépasser 10 ans.

Pour conclure, le ministre de l’industrie a également parlé de la surveillance à distance après l’importation d’équipements pour éviter d’apporter de la ferraille, par l’intermédiaire d’un expert assermenté basé en Algérie.