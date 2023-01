D’origine française, une chrétienne se convertit à l’Islam à Oran

L’histoire de cette femme d’origine française et de confession chrétienne a ému les Algériens. C’est l’histoire d’Ibtisem, une jeune femme française qui prit la décision de se convertir à l’islam à tous juste 21 ans.

Venue pour faire du tourisme et visiter la ville d’Oran, la femme a décidé de se convertir à la religion musulmane dans cette même wilaya. Pour rappel, afin de se convertir à l’Islam et donc adopter les croyances et les rites musulmans, il faut réciter la profession de foi musulmane, la « chahada » ce qu’a fait la femme. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, et les Algériens ont été touchés par ce moment de pure sincérité.

Une conversion des plus émouvantes diffusée sur internet

Selon le média arabophone El Khabar, la jeune femme française a choisi pour « nouveau » nom Ibtisem, et a récité la Chahada au sein de la mosquée de l’Emir Abdelkader, à Oran. Pour se faire, elle a été accompagnée par l’imam Cheikh Bahri Bachir.

Cette scène, d’une sincérité des plus émouvantes a été filmée par les personnes présentes sur place. Même si Ibtisem ne risque pas d’oublier ce moment, qui marque un réel tournant dans sa vie, elle gardera ces images pour se remémorer cet instant si touchant.

Nous pouvons y apercevoir la jeune femme, vêtue d’un foulard, plus précisément d’un Hijab, récitant la Chahada, se convertissant ainsi à l’islam.

Après la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux, les Algériens eurent un réel élan de soutien pour la femme, qui en plus de se convertir à l’islam l’assume pleinement aux yeux de tous, malgré ses croyances d’origine.