D’origine algérienne, un artisan boulanger se distingue en France

Que ce soit pour le meilleur pain au chocolat, la meilleure tarte aux pommes ou encore la meilleure galette des rois, la France organise, chaque année, de nombreux concours dans le domaine de la pâtisserie pour récompenser les plus talentueux chefs pâtissiers.

Dans ce cadre, le mois de décembre dernier, a eu lieu le concours de la meilleure galette aux amandes du Grand Paris 2023. Le syndicat des Boulangers-pâtissiers du Grand Paris organise cet événement pour les pâtissiers, mais aussi pour les boulangers désireux de se faire remarquer et réussir son mois de janvier.

Le concours de la meilleure galette des rois du Grand Paris couronne les meilleurs boulangers et pâtissiers

Pour tester ces professionnels, Les jurys ont choisi la galette des rois. Ce gâteau emblématique fait renaitre la tradition de la fête des rois célébrée par les Français, les Espagnols, les Belges, les Québecois et les Suisses, pendant la première semaine du mois de janvier.

Pour la 35e édition de ce concours, 128 professionnels sont inscrits pour faire déguster, aux jurys, 118 galettes aux amandes. Suite à de nombreuses dégustations, le syndicat des Boulangers-pâtissiers du Grand Paris a fini par désigner cinq lauréats.

Akim Bouhadda remporte le premier prix de la meilleure galette des rois du Grand Paris 2023

Parmi ces derniers, figure Akim Bouhadda. D’origine algérienne, ce dernier a réussi à se distinguer lors ce concours. En effet, Akim Bouhadda, et son équipe, ont remporté le premier prix de la meilleure galette des rois du Grand Paris 2023.

Représentant de la Maison Marquise, Akim représente le premier Maghrébin à gagner ce concours depuis sa création, il y a 35 ans. Au micro de Maghreb Voices, ce boulanger d’origine algérienne a fait part de son parcours dans ce domaine.

Possédant d’une expérience professionnelle de 20 ans, notamment grâce à des boulots occupés aux USA, en Chine, à Londres et en Arabie Saoudite. Grâce à ce parcours assez riche, Akim a réussi à lancer six boulangeries en France et cinq autres en Chine.

Par ailleurs, pour revenir sur ses origines algériennes, Akim Bouhadda espère un jour revenir en Algérie pour lancer une autre boulangerie, dans le pays de ses parents.

