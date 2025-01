D’origine algérienne, Lillia Benyamina relève le défi de la plus longue randonnée de France

D’origine algérienne,Lillia Benyamina a marqué l’histoire de la randonnée en France en accomplissant l’Hexatrek, un défi hors du commun. En parcourant à pied plus de 3 000 kilomètres à travers les montagnes françaises, depuis Wissembourg à la frontière allemande jusqu’à Hendaye, elle a démontré une force physique et mentale exceptionnelle.

Plus qu’une simple randonnée, l’Hexatrek représente pour Lillia un moyen de concilier sport et engagement. Enchaînant les kilomètres, elle a démontré une force de caractère exceptionnelle tout en œuvrant pour la protection d’une espèce emblématique, le loup gris.

À LIRE AUSSI : Le défi fou de Nazim Khaled, le musicien d’origine algérienne qui a créé 366 chansons en un an

Elle a traversé la France à pied pour récolter des fonds pour la sauvegarde du loup gris

Âgée de 23 ans seulement, Lillia Benyamina est une jeune Franco-Algérienne qui a entrepris la plus longue traversée de France pour la bonne cause de récolter des fonds. Et ce, dans l’objectif de sauvegarder le loup gris en France. Pendant 122 jours, depuis le mois d’août, la jeune femme a marché plus de 3 000 kilomètres à travers l’hexagone.

Lillia a traversé la France dans toute sa diversité, depuis Wissembourg, à la frontière allemande, jusqu’à Hendaye, bordant l’Espagne. Ce périple l’a conduite à travers des massifs montagneux, des forêts luxuriantes, des vallées verdoyantes et des plateaux arides, offrant à chaque étape un panorama unique et époustouflant.

Pour relever ce challenge, l’aventurière marchait entre 25 et 30 kilomètres par jour. Elle est arrivée à la plage d’Hendaye, sa destination finale, le 8 décembre 2024. Par ailleurs, la jeune femme a réussi sa collecte de fonds qu’elle a dédiée à l’association FERUS, qui se bat au nom des grands prédateurs en France et donc du loup gris.

Une traversée de plus de 3 000 kilomètres à pied

Depuis son enfance, Lillia Benyamina a montré son intérêt pour la nature et la cause animale. Un intérêt qui l’a motivé tout au long de son périple, réalisé avec seulement un sac qui contenait une tente, un sac de couchage, un réchaud, un couteau suisse, deux paires de chaussures ainsi que deux batteries de téléphone…

Ancienne gendarme, elle a travaillé pendant plusieurs années au sein d’une institution militaire. Aujourd’hui, elle décide d’apaiser son mental et de se consacrer à la nature et devenir photographe animalière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lillia Benyamina (@blondie_wildlife)

Pour rappel, Lillia Benyamina s’est lancée sur l’Hexatreg seule et sans aucune assistance dans le seul but de rencontrer de nouvelles personnes à travers la France et pour débattre, échanger et les sensibiliser sur la sauvegarde du loup gris.

À LIRE AUSSI : Une destination de plus s’ouvre aux Algériens: ce pays lève l’obligation de visa pour ses visiteurs