D’origine algérienne, le chef Mohamed Cheikh fait voyager les plus gourmands

L’Algérie regorge de talent dans tous les domaines. Des talents qui ont permis de transporter le drapeau algérien au-delà des frontières avec leurs compétences exceptionnelles et un savoir-faire hors norme. En cuisine, de nombreux chefs d’origines algériennes ont réussi à se distinguer dans le monde entier grâce à leur talent.

C’est le cas de Mohamed Cheikh, vainqueur de Top Chef 2021, en France. D’un simple gourmand qui cuisinait avec sa grand-mère à l’âge de 8 ans, à un grand chef qui pratique une cuisine sophistiquée pleine de saveurs et de caractère, voici le parcours de Mohamed Cheikh.

Mohamed Cheikh fait ses premiers pas en cuisine à l’âge de 8 ans

Très tôt, Mohamed Cheikh a fait ses premiers pas dans la cuisine, à l’âge de 8 ans, en compagnie de grand-mère algérienne. Il l’accompagnait quand elle fait ses cours au marché, mais aussi derrière le plan de travail de sa cuisine. Encore enfant, il a commencé à prendre gout à la cuisine, notamment grâce aux plats algériens que cuisiner sa grand-mère.

Étant un gourmand qui aime manger, Mohamed prend plaisir à déguster le tajine, de sa grand-mère, à base de langue d’agneau. Grâce à cette cuisine traditionnelle et riche, Mohamed Cheikh a réussi à constater sa sensibilité gustative assez différente par rapport aux autres enfants de son âge.

Accro aux casseroles, il sait dès le CM2 sa préférence pour la cuisine. Il passe alors un BEP métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Avec, notamment, une option cuisine, et ce, au niveau du lycée Montaleau de Sucy-en-Brie. Il décroche par la suite son premier stage, chez le chef trois étoiles, Alain Senderens, qui n’a pas hésité à lui proposer un poste dès son BEP.

Il enchaine alors les grands restaurants et hôtels, comme sous-chef. Et ce, avant de troquer son tablier pour un poste de Chef, à l’age de 23 ans. Mohamed Cheikh a également travaillé chez le chef Éric Fréchon, et a donné des cours à l’école Alain Ducasse.

Mohamed Cheikh, un Top chef bouillonnant de projet

Les exigences imposées par ces prestigieux restaurants, mais aussi la discrimination et le racisme qu’a subi le jeune chef ont permis à ce dernier d’améliorer sa cuisine et de graver les échelons. Top chef, est l’étape déterminante du parcours de Mohamed, qui lui a permis de médiatiser son nom, mais aussi son talent.

Faisant partie de l’équipe rouge d’Hélène Daroz, Mohamed s’est distingué d’abord grâce à son tempérament et son caractère. Dès la 2 semaine de ce concours, ce chef talentueux a décidé de « secouer la couscoussière » pour se faire repêcher lors d’une épreuve éliminatoire de ce concours. À partir de cet épisode, les jurys ont découvert le talent de Mohamed Cheikh qui enchaine les succès les uns après les autres, grâce à ses plats qui font voyager les plus gourmands.

À sa sortie de Top Chef comme vainqueur de la saison 2021, ce chef d’origine algérienne cumule des expériences au sein des restaurants éphémère comme Manzili, La Pagode de Cos à La Réserve et Babor. Par ailleurs, pour partager son parcours et son expérience et ses conseils cuisine, Mohamed Cheikh a sorti son premier, baptisé « Ma cuisine méditerranéenne ».

Dans un autre sillage, Mohamed Cheikh a été également l’invité d’exception du dernier numéro de la version algérienne du « meilleur pâtissier ».

