D’origine algérienne, le champion du monde de karting Léo Samy Robinson raconte ses débuts

Les Algériens sont partout dans le monde et réussissent à porter plus haut le drapeau de leur pays. Que se sont dans le domaine des technologies, en médecine ou encore en karting… plusieurs noms se sont distingués en se plaçant parmi les meilleurs de leurs domaines.

C’est le cas de Léo Samy Robinson, d’origine algérienne, qui a réussi à marquer la piste mondiale de Karting grâce à sa présence. Aujourd’hui, il revient dans une vidéo réalisée par Jow plus, pour raconter ses débuts dans le Karting.

Léo Samy Robinson est le plus jeune champion du monde de Karting

Au bout de ses 14 ans, Léo Samy Robinson a su présenter l’Algérie dans de nombreuses compétitions internationales. Né en 2009, d’une mère algérienne et d’un père anglais, il est aujourd’hui établi en Angleterre, mais porte toujours le drapeau de son pays natal, l’Algérie.

En effet, en 2020, Léo Samy a représenté l’Algérie au championnat du monde de Karting, au Portugal. Âgé seulement de 11 ans à l’époque, il a été sacré champion du monde dans la catégorie des Karts Mini X30. Cependant, cette compétition n’est pas la seule à laquelle ce jeune pilote a participé.

Mais avant ça, il a réussi à remporter sa première course britannique mini X30 pour les Karts de 125cc, alors qu’il venait d’avoir seulement 11 ans. ce pilote prodige a aussi participé au championnat britannique et au championnat d’Ultimate Kart, dans lesquelles il a terminé en 2ᵉ et 3ᵉ places du podium.

Léo Sami Robinson : « mon père m’encourageait beaucoup et ma mère avait très peur pour moi »

En 2021, Léo a réussi à remporter le championnat de karting dans la région du MENA. L’honorable parcours de ce prodige pilote ne peut qu’enchanter ses parents, mais aussi ses deux pays qu’il représente à chaque compétition. Lors de sa rencontre avec Jow Plus, Léo Samy Robinson, raconte ses débuts dans le karting. Et c’est son père qu’il encourageait à avancer dans ce parcours, alors que sa maman avait très peur pour lui.

Léo Samy Robinson a mis les pieds pour la première fois en Algérie en étant encore enfant. Il est venu en compagnie de sa famille pour visiter Hassi Messaoud, la terre natale de sa maman. Aujourd’hui, ce jeune homme travaille dur pour représenter l’Algérie dans le championnat du monde de la formule 1 et bien sûr le remporter.

