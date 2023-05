D’origine algérienne, le beatboxer MB14 impressionne les jurys de «Britain’s Got Talent»

Le beatboxer, d’origine algérienne, MB14 a fait une prestation phénoménale devant le jury de « Britain’s Got Tallent » et a réussi à décrocher le « golden buzzer » qui lui a permis un passager direct vers la demi-finale de ce célèbre programme.

Beaucoup le connaissent pour son tallent, mais pas pour ses origines algériennes. En effet, Mohamed Belkhir, connu sous le nom d’artiste MB14, s’est directement qualifié pour les demi-finales de ce programme britannique qui repère les talents.

MB14 décroche le « Golden Buzzer » au « Britain’s Got Tallent »

» Phénoménal, incroyable, fantastique » ont commenté les jurys de BGT, subjugués par la performance de MB14. En effet, le samedi 6 mai dernier, le beatboxer s’est présenté aux auditions de l’édition 16 du concours diffusé sur ITV1. Et sa performance n’est pas passée inaperçue.

Après une courte présentation, MB14 s’est mis derrière son « looper », qui lui permet d’enregistrer des boucles sonores. Et dès les premiers sons enregistrés, Mohamed Belkhir a réussi à séduire Simon Cowell, Alesha Dixon, Bruno Tonioli et Amanda Holden.

Le beatboxer, âgé de 28 ans, a commencé sa performance en enchainant des instruments orientaux et du chant lyrique, avant de passer au pur Beat box. Le jury, mais aussi le public sont restés bouche bée face à cette prestation avant de s’ambiancer sur ce son réalisé par MB14.

À la fin de cette performance, le duo d’animateurs Ant et Dec se sont précipités vers le Golden Buzzer pour qualifier l’artiste pour la demi-finale de « Britain’s Got Tallent ».

Beatboxer, chanteur, acteur… qui est MB14 ?

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mohamed Belkhir n’est pas seulement beatboxer, il est aussi chanteur, auteur – compositeur et acteur. Issu d’une famille modeste et enfant d’un père algérien et d’une mère portugaise, il a commencé à s’intéresser au Beat Box en 2007.

À l’âge de 18 ans, il a acheté son premier looper et a commencé à en faire seul, dans sa chambre, en regardant des vidéos de Beat box. MB14 s’est révélé grâce à sa participation à la saison 5 de The Voice France, en 2016. Un autre concours où il a intégré l’équipe de Zazie avant de rejoindre celle de Mika et de finir deuxième derrière Slimane en finale de the Voice.

Le beatboxer ne s’est pas arrêtés à ce niveau et continue son chemin dans ce domaine. Il retente sa chance, en 2021, en participant à l’édition All Stars de TF1 et en 2022, il partage l’affiche du film « Ténor » avec Michèle Laroque, en interprétant le rôle d’Antoine. Ce dernier est un jeune banlieusard parisien qui partage son temps entre son talent de rappeur et son boulot de livreur de Sushis.

