D’origine algérienne, l’actrice Isabelle Adjani bientôt en procès pour fraude fiscale

L’actrice et chanteuse Isabelle Adjani sera bientôt jugée pour des faits de fraude fiscale et de blanchiment. Pour rappel, Isabelle Adjani est accusée d’avoir dissimulé une donation de deux millions d’euros. Des faits que l’actrice aux cinq césars conteste.

En plus de cette donation, l’actrice française est accusée d’avoir éludé 236 000 d’euros d’impôts sur le revenu dans les années 2010. Suite à ses accusations, une enquête préliminaire a été ouverte pour étudier les arguments de la défense.

France : Isabelle Adjani sera jugée en octobre prochain pour fraude fiscale et blanchiment d’argent

Âgée de 68 ans, Isabelle Adjani est accusée d’avoir fraudé l’administration en 2013, 2016 et 2017. Et ce, en dissimilant une donation de deux millions d’euros, émanant d’un influent homme d’affaires sénégalais. L’actrice sera également jugée prochainement pour des faits de blanchiment, commis entre les États-Unis et le Portugal en 2014.

En effet, elle est soupçonnée d’avoir transité, via un compte bancaire américain non déclaré, la somme de 119 000 euros. Et somme est en provenance d’une société offshore ou d’un bénéficiaire inconnu et est destinée pour un investissement au Portugal.

Suite aux résultats de l’enquête préliminaire, ouverte en 2016, le parquet français financier a adressé à cette actrice, d’origine algérienne une citation pour comparaitre le 19 octobre 2023 devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre à ces accusations de fraude fiscale et de blanchiment.

Pour rappel, le nom d’Isabelle Adjani a été déjà cité dans un autre dossier, en 2020. En effet, elle a été mise en examen pour escroquerie. Et ce, suite à une plainte déposée par son ancien consultant, qui l’accuse de lui avoir transmis des fausses preuves de remboursement. Notamment, d’une somme de 157 000 euros, qu’elle lui devait. La patronne de l’agence de paparazzi, Bestimage, Mimi Marchand est également citée dans le cadre de la même affaire.

| À LIRE AUSSI :

>> Aides sociales envoyées au Maghreb : une nouvelle polémique enfle en France

>> France : Ali Benarbia rattrapé par un scandale d’évasion fiscale