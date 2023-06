D’origine algérienne, la femme d’un ancien joueur français lui déclare la guerre

Hayet Abidal, épouse de l’ancien joueur français Éric Abidal, a récemment exprimé son immense mécontentement sur ses réseaux sociaux.

Suite aux révélations liées à l’affaire Hamraoui en novembre 2021, Hayet Abidal a décidé de se séparer de son mari, avec qui elle est en instance de divorce.

Dans une série de stories successives sur son compte Instagram, la jeune femme lui reproche d’être l’auteur de violences psychologiques, mais également de s’être remarié sans finaliser leur divorce.

Dans l’une de ses stories Instagram, Hayet Abidal écrit que sa patience a des limites. Elle affirme avoir essayé de protéger ses enfants mais que Éric a profité de sa gentillesse.

« Préparez-vous car la guerre est déclarée. Désormais, mes prochains messages raconteront l’enfer que vous m’avez fait vivre au cours des dix dernières années, en particulier ces deux dernières années, après ma demande de divorce irrévocable en raison de votre infidélité qui m’a malgré moi impliquée dans cette affaire honteuse. Aucun enfant ne mérite d’avoir une mère épuisée par des maltraitances psychologiques » a-t-elle écrit visant son ex-mari, l’ancien joueur du FC Barcelone.

Elle a ensuite poursuivi en exhortant Éric à signer les papiers du divorce et en s’adressant à sa nouvelle femme en disant : « Vous vous remariez, mais vous refusez de divorcer car je ne suis plus votre priorité. Parlez-en avec votre nouvelle épouse. »

Elle et Hamraoui étaient amies

Les déclarations percutantes de Hayet Abidal sur les réseaux sociaux mettent en lumière ses expériences personnelles et les défis auxquels elle a été confrontée dans sa relation avec Éric Abidal.

Cette affaire implique la joueuse du PSG, Hamraoui. La femme du joueur avait vivement critiqué la joueuse du PSG, avec qui elle a eu des interactions lorsqu’elle vivait à Barcelone en tant qu’épouse du directeur sportif du club.

Dans une ancienne interview, Hayet avait expliqué que lorsque Hamraoui était arrivée à Barcelone, elles avaient rapidement développé une amitié.

Son ancien mari lui avait demandé de l’aider à s’intégrer dans la ville. Pendant cette période, elle affirme que Hamraoui a même eu l’occasion de connaître ses enfants.

« Cependant, au fil du temps, j’ai remarqué des comportements étranges et parfois inappropriés de sa part envers mon mari et d’autres hommes. Ces découvertes m’ont préoccupée, et dans le souci de protéger ma famille, j’ai pris la décision de mettre fin à notre relation. Après cela, je n’ai plus eu aucun contact avec elle… jusqu’à ce que cette affaire émerge. » déclare-t-elle.