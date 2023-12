D’Oran à Tinzaouatin à vélo, un aventurier algérien se lance à la conquête du Sahara

Ghouileb Mohammed Reda, un aventurier intrépide originaire d’Oran, a récemment captivé l’attention en entreprenant un voyage audacieux à travers le désert du Sahara sur son vélo, suscitant ainsi l’admiration en ligne.

Il y a un peu moins d’un mois, Reda a entamé son périple depuis Oran avec pour objectif d’atteindre l’extrême sud de l’Algérie, ne s’accompagnant que de son sac à dos et de son fidèle vélo. Ce dernier a partagé ses aventures à travers les méandres du désert algérien avec sa communauté, composée d’un peu plus de 150 000 abonnés.

Un Périple extraordinaire : l’aventurier algérien Reda Ghouileb traverse le Sahara à vélo

Doté d’une patience inébranlable, il a parcouru des milliers de kilomètres en solitaire, affrontant des terrains parfois hostiles et des pistes non goudronnées. Ses nuits se déroulent tantôt dans des baraquements abandonnés, tantôt à la belle étoile. Reda a également été chaleureusement accueilli par les habitants des villages qu’il a visités, qui lui ont offert l’hospitalité avec générosité.

Son exploit a été largement partagé et salué sur les réseaux sociaux, où les internautes ont exprimé leur admiration pour sa détermination et son courage. La traversée du Sahara à vélo représente non seulement un défi physique impressionnant, mais également une aventure humaine riche en rencontres et en échanges.

À LIRE AUSSI : Air Algérie : le Sahara accessible aux touristes français grâce à 2 nouvelles lignes

Actuellement, Reda se dirige vers Tamanrasset en partant d’In Guezzam, déambulant à travers les petits sentiers escarpés et les routes non bitumées.

Reda Ghouileb est devenu en quelques semaines une source d’inspiration pour ceux qui suivent son périple, démontrant que la passion et la persévérance peuvent conduire à la réalisation de rêves audacieux, même dans les conditions les plus ardues.