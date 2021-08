Dons de matériel médical : l’Algérie impose 2 conditions à la diaspora

L’ambassade d’Algérie à Paris a publié ce 6 août 2021, sur son site officiel un communiqué détaillant les conditions générales relatives à la collecte et l’acheminement des dons vers la patrie.

L’ambassade a précisé que les associations communautaires, collectifs et les ressortissants algériens souhaitant collecter et faire des dons pour contrer la propagation de l’épidémie de là Covid-19 doivent contacter les représentations consulaires territorialement compétentes afin de présenter leur dossier et solliciter la délivrance de l’« Autorisation d’acheminement de dons ».

Le communiqué de l’ambassade précise que le dossier déposé devra comporter l’identité des donneurs (associations, collectif, particulier) ainsi que la liste des équipements médicaux (concentrateurs d’oxygène), consommables et produits pharmaceutiques collectés, avec indication sur « le volume, le poids et la valeur ».

« Le ministère de la Santé est l’unique destinataire des dons recueillis »

L’ambassade a souligné que le Ministère de la Santé (Pharmacie Centrale) est le seul et unique destinataire des dons recueillis, ajoutant « qu’il se charge de la répartition du matériel médical, des consommables et produits pharmaceutiques collectés selon son évaluation des besoins au niveau national ». Le communiqué précise que l’acheminement des dons s’opère à partir des trois aéroports à Paris, à Marseille et à Lyon.

Concernant les déplacements des praticiens de santé en Algérie dans le cadre du volontariat, le communiqué précise que les professionnels et praticiens de la santé désireux de se rendre en Algérie pour contribuer, au sein des structures sanitaires, à la prise en charge des malades atteints de la Covid-19, sont invités « à se rapprocher de la Représentation Consulaire dont ils relèvent afin de manifester leur engagement et d’être portés sur la liste des volontaires ». Ces derniers sont priés de communiquer les éléments d’information nécessaires, notamment leur spécialité et leur période de disponibilité.