Donnant le droit de bénéficier des billets à demi-tarif, les deux nouvelles promos de la SNTF

La Société nationale des transports ferroviaires, SNTF, a annoncé la mise en place de deux nouvelles offres qui pourraient être très attractives pour ces clients.

En effet, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la SNTF a indiqué qu’elle commercialisera deux cartes qui permettront aux clients de l’entreprise algérienne du transport ferroviaire de bénéficier de 50% de réduction sur le prix des billets.

Ainsi, « Ces cartes permettent d’obtenir des billets à demi-tarif au niveau des guichets des gares à travers l’ensemble du réseau national pour des périodes

Comment faire l’acquisition des nouvelles cartes demi-tarif de la SNTF ?

Dans le même communiqué, la Société nationale des transports ferroviaires a dévoilé la procédure pour faire l’acquisition de ses nouvelles cartes qui donnent le droit de bénéficier des billets à demi-tarif.

La SNTF écrit, « Ces cartes nominatives sont cédées sur simple demande au niveau du siège de la Direction

Régionale Ferroviaire (Annaba, Oran, Constantine, Alger) », explique le communiqué.

Au nombre de deux, les nouvelles cartes de la SNTF permettent « l’acquisition des billets demi-tarif de 1ʳᵉ ou 2ᵉ classe selon choix du voyageur » pour la carte A et « l’acquisition des billets demi-tarif valable en 2ᵉ classe uniquement », pour la carte B, selon le communiqué de la SNTF.

Finalement, la Société nationale des transports ferroviaires a informé ses clients que, « Le prix de la carte annuelle peut être payé en 03 versements », lit-on.