Donald Trump s’en prend une nouvelle fois à Imane Khelif

Le candidat à l’élection américaine, Donald Trump, s’est une nouvelle fois attaqué à Imane Khelif. Cela a suscité la réaction de l’avocat de la jeune boxeuse algérienne, qui condamne la sortie de celui qui prétend succéder à Joe Biden à la présidence des États-Unis.

Le scrutin présidentiel américain a eu lieu aujourd’hui, mardi le 5 novembre. Dans le cadre de sa campagne électorale, le candidat Donald Trump une vidéo dimanche dernier sur la plateforme X, dans lequel il s’est attaqué à Imane Khelif.

Après avoir critiqué le mandat de Joe Biden, une séquence de la vidéo, d’une durée d’une minute, où apparait la jeune boxeuse algérienne, célébrant l’une de ses victoires dans un combat aux Jeux Olympiques Paris-2024. On peut entendre la voix off dire : « Les hommes pouvaient battre les femmes et gagner des médailles, mais il n’y avait pas de prix pour le gars qui se levait tous les jours pour faire son travail ».

Ce n’est pas une première que Donald Trump s’attaque à Imane Khelif. En effet, il fait partie de ceux qui s’en étaient pris à la championne algérienne en plein JO, en déclarant, dans un meeting, qu’il « empêchera aux hommes de participer aux compétitions féminines ».

WHEN WE GET KNOCKED DOWN, WE DON’T STAY DOWN—WE GET UP AGAIN…

FIGHT!

FIGHT!!

FIGHT!!!https://t.co/czQRkZmYUH pic.twitter.com/yEXLPcsoYu

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2024