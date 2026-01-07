Donald Trump s’attaque de nouveau à Imane Khelif

Un an et demi après avoir décroché la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris-2024, Imane Khelif continue de faire parler d’elle, mais malheureusement pour des raisons bien éloignées de ses exploits sportifs. La championne algérienne de boxe reste la cible d’un acharnement féroce et malsain autour de son genre, une polémique récurrente qui refuse de s’éteindre malgré les clarifications apportées par les instances sportives internationales.

Parmi les personnalités politiques qui se sont attaquées à la boxeuse algérienne figure le président des États-Unis, Donald Trump. Fidèle à son style provocateur et populiste, l’homme fort de la Maison-Blanche a relancé la controverse en tenant des propos polémiques et stigmatisants à l’égard d’Imane Khelif, ravivant une affaire pourtant tranchée sur le plan réglementaire.

Les propos controversés de Donald Trump

Évoquant le combat du premier tour du tournoi de boxe féminine des JO de Paris-2024 entre l’Italienne Angela Carini et Imane Khelif, Donald Trump a déclaré : « Vous vous souvenez de cette belle boxeuse championne d’Italie. Puis arrive cet homme qui a changé de sexe. C’était un bon boxeur mais il a décidé de devenir femme, c’est son affaire ». Certes, il n’a pas cité le nom de la championne algérienne, mais il lui a fait allusion. Des propos lourds de sens, qui déforment la réalité et ignorent les règles strictes encadrant la participation des athlètes aux compétitions internationales.

Poursuivant son récit, le président américain est revenu sur le déroulement du combat : « Au premier round, il lui a asséné une gauche. Elle s’est réfugiée dans le coin du ring. Ils ont essayé de l’encourager mais elle a préféré abandonner ». Avant de conclure de manière encore plus virulente : « À la fin, cet homme-femme a gagné la médaille d’or. Il y avait deux transgenres et ils ont tous les deux remporté une médaille d’or. Tout cela est ridicule ».

L’indignation du monde sportif

Ces déclarations ont suscité une vague d’indignation dans le monde sportif, où de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer une instrumentalisation politique du sport et une atteinte flagrante à la dignité d’une athlète. Imane Khelif, qui a toujours respecté les règlements de la Fédération internationale et du Comité international olympique, n’a jamais été reconnue coupable d’une quelconque irrégularité.

Malgré cet acharnement médiatique et politique, la boxeuse algérienne continue d’avancer avec la même détermination. Sur le ring comme en dehors, Imane Khelif incarne la résilience et rappelle que le sport devrait rester un espace de respect, d’équité et de mérite, loin des discours haineux et des calculs politiciens.