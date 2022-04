Don d’organes en Algérie : nouvelle Fatwa

Après des années de sensibilisation sur l’importance du don d’organes, le haut conseil islamique en Algérie a redonné espoir à de nombreux patients en annonçant, hier, une nouvelle fatwa sur cette opération.

Dans une déclaration faite hier, lundi 04 avril 2022, le haut conseil islamique (HCI) a annoncé la légitimité du don d’organes, un geste humanitaire qui va sauver de nombreuses vies, en rappelant que ce type d’opération connait un grand manque dans les hôpitaux Algériens.

En effet, le haut conseil islamique a appelé les citoyens à faire don de leurs organes après leur décès pour sauver la vie de « nombreuses personnes qui souffrent de maladies incurables ».

Le HCI a indiqué que les citoyens concernés doivent signer sur « un registre national qui donne le droit aux parties compétentes de disposer de leurs organes, au besoin ».

Un colloque sur le thème du don d’organes

Pour mieux expliquer le thème du don d’organes, le Haut Conseil Islamique organisera un colloque prochainement pour donner plus de détails.

Les citoyens qui veulent faire don de leurs organes sont appelés à signer un registre national. Après leur mort, dans le cas d’approbation de leurs proches, le prélèvement des organes sur une personne morte devient licite ou « un devoir en cas de testament », afin de sauver la vie d’autres personnes, car « le don d’organes peut sauver la vie des gens dans des moments critiques ».

Par ailleurs, le HCI a rappelé que les opérations de don d’organes « connaissent un grand manque dans les hôpitaux algériens, et ce, en dépit des efforts déployés par les parties compétentes, en vue d’augmenter le nombre des opérations annuellement et se rapprocher des moyennes mondiales, à travers la promulgation des législations régissant l’opération et la mise à disposition des moyens et équipements médicaux indispensables ».

Sur l’importance de don d’organes, le Haut Conseil Islamique considère l’opération comme » un geste humanitaire grandiose qui pourrait contribuer à sauver la vie de beaucoup de personnes qui souffrent de maladies incurables ». Raison pour laquelle le HCI incite les citoyens à contribuer dans cette campagne qui peut sauver plusieurs vies.