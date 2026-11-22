C’est désormais officiel : Dominique de Villepin est candidat à l’élection présidentielle française de 2027. Depuis Paris vendredi, l’ex-locataire de Matignon a donné le coup d’envoi de sa campagne en faisant d’un sujet sensible — la mémoire coloniale et l’avenir des liens entre la France et l’Algérie — la pierre angulaire de son discours.

« Je suis candidat à l’élection présidentielle de 2027. Tout cela ne va pas sans doute, sans inquiétude », confie l’ancien ministre des Affaires étrangères. Installé seul derrière un bureau dans un salon de la Maison de l’Amérique latine à Paris, Dominique de Villepin a adopté une posture solennelle face à la presse durant près de deux heures.

Je suis candidat à l’élection présidentielle 🇫🇷 Rejoignez la campagne sur https://t.co/n2LJeOJx4i https://t.co/aqdWjDldaW — Dominique de Villepin (@Villepin) November 20, 2026

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« Le temps de la reconnaissance du passé colonial est venu »

Dominique de Villepin a placé les relations franco-algériennes au cœur de sa candidature. « Le moment est venu de reconnaître le passé colonial de la France », a-t-il affirmé, en évoquant la « polarisation » persistante autour de la colonisation et des liens entre Paris et Alger, ainsi que la « relance du débat » sur les accords de 1968.

À travers ces déclarations, Dominique de Villepin dessine sa vision pour le pays : surmonter les divisions nationales et affronter enfin les questions mémorielles restées en suspens. Sous la bannière de « La France humaniste », il se pose en seul recours à même d’écrire « une nouvelle page avec le peuple algérien », loin des « blocages du passé ».

Cette posture n’a rien d’inédit : elle témoigne d’une ligne constante que Dominique de Villepin défend de longue date. Dès mai 2024, à l’occasion d’une conférence donnée à Alger, l’ancien Premier ministre avait déjà insisté sur « l’importance des excuses » de la France face aux crimes perpétrés durant les 132 années de colonisation.

🇫🇷🇩🇿 « Le temps de la reconnaissance est venu. » Lors de l’annonce de sa candidature à la présidentielle de 2027, Dominique de @Villepin affirme que « notre passé colonial ne passe pas » et appelle à apaiser les relations avec l’Algérie, sans surenchère sur l’immigration https://t.co/DPNYtAb09h La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic. — Les Répliques (@Les_Repliques) November 20, 2026

De la reconnaissance des crimes coloniaux au « pays pivot » : la ligne Villepin

Plus récemment, sur le plateau de LCI, l’ancien Premier ministre a franchi un nouveau palier en exhortant la France à reconnaître « les drames, les fautes et les crimes » commis en Algérie. Élargissant son propos à Madagascar et à d’autres nations africaines, il a martelé que « reconnaître les crimes coloniaux est un devoir français », invitant ainsi son pays à se montrer « au niveau de l’histoire ».

En mai 2026, au micro de France Inter, Dominique de Villepin décrivait l’Algérie comme un « pays pivot » ayant entre les mains « les clés de la région d’Afrique du Nord ». L’ancien Premier ministre avait alors insisté sur le fait que la coopération sécuritaire dépassait le simple choix politique pour constituer « une nécessité absolue et stratégique », tant pour Paris que pour Alger.

À cette occasion, il s’en était vivement pris à la ligne « sans horizon » adoptée par l’ancien ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, vis-à-vis d’Alger. Une approche qui, selon lui, « n’est pas à la hauteur de la posture d’un homme d’État responsable ». L’ancien Premier ministre avait alors mis en garde : la détérioration des liens bilatéraux « ne sert en aucun cas les intérêts des deux pays ».

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