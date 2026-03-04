Domestic Airlines étend son réseau : plusieurs nouvelles liaisons annoncées

Dans l’optique d’étendre son réseau et de renforcer l’offre de transport national, la compagnie Domestic Airlines, filiale d’Air Algérie, a officialisé mardi l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes dès le 15 mars prochain.

Ces nouvelles dessertes visent à relier plus efficacement Alger, Annaba et Oran. En renforçant également la ligne Annaba-Alger, Domestic Airlines souhaite répondre à l’afflux de passagers sur ces segments stratégiques et simplifier les voyages interurbains.

Selon le communiqué de Domestic Airlines, ce nouveau programme de vols entrera en vigueur dès le 10 mars prochain.

Domestic Airlines ajoute de nouvelles destinations à son programme de vols

Dès le mardi 10 mars, Domestic Airlines inaugurera une boucle reliant le nord au sud du pays. Ce service hebdomadaire partira d’Alger pour rallier Constantine, avant de s’envoler vers Ghardaïa. Le trajet retour suivra le même itinéraire, transitant de nouveau par Constantine pour rejoindre la capitale en fin de journée.

La journée du jeudi 12 mars sera marquée par un renforcement significatif de la desserte des hauts plateaux et du Sud-Est. Une première liaison reliera Alger à El-Oued avec une escale à Sétif, assurant des rotations entre ces trois villes. Parallèlement, une seconde ligne transversale sera mise en service entre Alger et Oran, opérée via l’aéroport de Sétif, facilitant ainsi les échanges entre l’Est et l’Ouest du pays.

Le déploiement se poursuivra le vendredi 13 mars avec l’ouverture d’un axe stratégique vers le Grand Sud. Cette nouvelle ligne reliera Alger à Tamanrasset en passant par Oran. Ce programme structurant prévoit plusieurs rotations incluant des segments directs entre Oran et Tamanrasset, ainsi que des liaisons de retour vers Alger, consolidant ainsi le maillage entre la métropole de l’Ouest et le Hoggar.

Les billets ouverts à la réservation

Le week-end verra également l’apparition de nouvelles opportunités de voyage. À partir du samedi 14 mars, la compagnie exploitera un service hebdomadaire sur l’axe Alger-Constantine-El-Oued, avec un retour organisé selon le même schéma.

Enfin, le dimanche 15 mars, deux grandes nouveautés clôtureront cette phase d’extension : une ligne Alger-Ghardaïa via Oran, et une liaison transversale majeure reliant Annaba à Oran avec une escale technique à Alger, unifiant ainsi les principales façades maritimes du pays.



Par ailleurs, Domestic Airlines invite ses passagers à planifier leurs voyages en effectuant leurs réservations directement sur son site web officiel ou via son réseau d’agences agréées, dont la liste complète est disponible sur la plateforme www.domesticairlines.dz.

