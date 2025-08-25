Domestic Airlines déploie ses ailes et opère son premier vol

Aujourd’hui marque une étape importante pour Domestic Airlines. La seconde compagnie aérienne nationale, spécialisée dans les vols intérieurs, a lancé son tout premier vol commercial. La nouvelle liaison relie l’aéroport d’Alger à Tamanrasset. L’inauguration a eu lieu en présence du ministre des Transports Saïd Sayoud.

Le premier vol commercial de Domestic Airlines a eu lieu ce lundi, marquant le lancement de la nouvelle ligne régulière reliant Alger à Tamanrasset. La cérémonie de départ, qui s’est déroulée à l’aéroport d’Alger, a réuni de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le ministre des Transports, Saïd Sayoud, et les directeurs de Domestic Airlines et d’Air Algérie. Le vol a été opéré avec un Boeing 737-800.

À l’aéroport international Houari Boumediene, le ministre des Transports a expliqué que Domestic Airlines a été créée sur ordre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La nouvelle compagnie, dont les procédures administratives et légales ont été finalisées, opère sa flotte avec des appareils d’Air Algérie et de Tassili Airlines. Le vol inaugural sur la ligne Alger – Tamanrasset marque l’aboutissement de ce projet.

Répondre aux besoins de mobilité des citoyens

Dans un communiqué, la compagnie aérienne avait précisé que cette nouvelle ligne fait partie d’un service public stratégique. Elle vise à renforcer la connectivité aérienne entre les différentes régions du pays.

En effet, l’initiative a pour objectif de répondre aux besoins de mobilité des citoyens et de consolider le réseau aérien à travers le territoire national, participant ainsi à l’intégration et à l’évolution du système de transport aérien national.

Il est important de noter que cette compagnie nationale de transport aérien a vu le jour dans le but de renforcer les liaisons entre les différentes régions du pays et de stimuler le développement économique et social. Sa création a été rendue possible après le transfert de propriété officiel de Tassili Airlines à Air Algérie à la mi-août.

Air Algérie lance de nouveaux vols vers Guangzhou en Chine

Air Algérie annonce le lancement d’une nouvelle liaison aérienne directe entre Alger et Guangzhou, marquant une étape majeure dans son développement international. Les vols, prévus pour l’automne, relieront l’aéroport Houari-Boumediene à l’aéroport de Guangzhou-Baiyun à raison de deux fois par semaine.

Cette initiative répond à plusieurs objectifs stratégiques. Elle vise principalement à satisfaire la demande croissante des voyageurs d’affaires, des étudiants et de la diaspora algérienne en Chine. Guangzhou, important pôle économique chinois, offre des opportunités significatives pour les opérateurs algériens, notamment grâce à la célèbre Foire de Canton.

Cette nouvelle liaison s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat sino-algérien, particulièrement dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des nouvelles technologies. Elle présente également un potentiel touristique important, permettant de promouvoir les attractions algériennes auprès du marché chinois et facilitant l’accès des Algériens au patrimoine culturel chinois.

Air Algérie prévoit d’utiliser sa flotte modernisée pour assurer ce service, avec la possibilité d’augmenter la fréquence des vols selon la demande. Cette expansion confirme le rôle croissant de la compagnie dans le rapprochement entre l’Algérie et les grandes puissances économiques mondiales.

