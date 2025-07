Domestic Airlines : Air Algérie lance sa nouvelle compagnie 100 % vols intérieurs

Le ciel algérien accueille officiellement un nouveau nom : Domestic Airlines. Lancée ce jeudi lors d’une conférence de presse présidée par Hamza Benhamouda, PDG d’Air Algérie, cette filiale 100 % dédiée aux vols intérieurs ambitionne de redessiner la carte du transport aérien domestique dans le pays.

Le nom, en anglais, a été retenu pour sa simplicité et sa prononciation universelle : Domestic airlines. En arabe, la compagnie est sobrement désignée par « compagnie aérienne intérieure ».

Visuellement, elle s’inscrit dans la continuité d’Air Algérie avec un logo similaire, où le rouge emblématique laisse place à un vert plus doux, suggérant à la fois renouveau et encrage national.

L’Algérie, pays-continent, dispose d’un réseau aéroportuaire dense avec près d’un aéroport par wilaya. Pourtant, une grande partie de ces infrastructures reste sous-exploitée, faute de dessertes régulières.

Domestic Airlines a pour mission de combler ce vide, en assurant une couverture aérienne plus large, régulière et adaptée aux besoins des citoyens.

Le lancement de cette compagnie répond ainsi à une demande croissante de désenclavement des régions intérieures, d’autant plus que de nombreux algériens se plaignaient jusque-là de la faible fréquence des vols vers certaines wilayas.

Une flotte renforcée et adaptée

Pour remplir ces objectifs, Domestic Airlines bénéficiera d’un renfort significatif en appareils, Douze avions ont été transférés depuis Tassili Airlines, mais surtout, une commande de 16 nouveaux avions ATR vient d’être annoncée.

Ces appareils à capacité réduite sont parfaitement adaptés aux lignes courtes et aux aéroports régionaux.

Cette flotte permettra d’assurer une meilleure connectivité entre les villes, de réduire les temps de trajets internes, et de stimuler l’économie locale en facilitant la mobilité des personnes et des biens.

Air Algérie : une réduction de 63 % pour fêter l’indépendance

Après avoir multiplié les promotions tout au long de l’année, Air Algérie frappe fort à l’occasion de la fête d’indépendance. La compagnie nationale propose une remise exceptionnelle de 63 % sur l’ensemble de ses vols internationaux.

Une offre qui s’inscrit dans une stratégie commerciale dynamique, orientée vers la fidélisation des clients et le renforcement des liens avec la diaspora algérienne.

Les réservations sont ouvertes uniquement du 4 au 8 juillet 2025, une fenêtre très courte qui exige réactivité de la part des voyageurs.

Cette promotion concerne les vols programmés entre le 1er septembre et le 30 octobre 2025, une période qui coïncide avec la rentrée scolaire et les mois post-haute saison, souvent marqués par des tarifs plus stables.

C’est donc une opportunité en or pour ceux qui souhaitent planifier un voyage automnal à moindre cout.

Autre avantage notable : les modifications de billets sont gratuites pendant toute la durée de validité de l’offre.

Un détail non négligeable qui offre une certaine souplesse aux voyageurs, notamment ceux venant de l’étranger ou organisant un séjour en famille.