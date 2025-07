Documents falsifiés, cachets truqués : la police algerienne démantèle un atelier

Les services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont annoncé, par le biais du commissariat de Bougnî, le démantèlement d’un réseau criminel composé de trois individus, spécialisé dans la falsification de documents administratifs et la contrefaçon de cachets officiels relevant d’institutions publiques.

L’opération, qui a été menée récemment, a permis la saisie de faux cachets, de documents et actes administratifs falsifiés, ainsi que de matériels utilisés dans les activités de contrefaçon. Les enquêteurs ont également mis la main sur une somme d’argent en monnaie nationale et étrangère, soupçonnée de provenir de ces activités illicites. L’ensemble des suspects ont été arrêtés et une procédure judiciaire a été ouverte à leur encontre. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier d’éventuelles complicités.

Quel est l’état des lieux de la criminalité en Algérie ?

Les derniers bilans officiels dressent un constat contrasté de la situation sécuritaire en Algérie. Les statistiques globales indiquent un niveau de criminalité qualifié de « modéré », même si certaines catégories connaissent une hausse notable. Les infractions liées au trafic de drogue, à la falsification de documents, à la cybercriminalité et aux tentatives de migration clandestine continuent de mobiliser fortement les forces de sécurité.

Les services de la DGSN ont traité en 2024 plus de 25 000 affaires liées aux stupéfiants, un chiffre en légère hausse par rapport à l’année précédente. Les interpellations dans ce cadre ont concerné plus de 38 000 personnes. Par ailleurs, plus de 2 600 narcotrafiquants ont été arrêtés par les services de sécurité sur l’ensemble du territoire, avec la saisie de plusieurs tonnes de drogues et de milliers de comprimés psychotropes.

Les forces armées ont également intensifié leurs opérations contre le crime organisé. En une année, elles ont démantelé des réseaux de trafic d’armes et de carburant, neutralisé plusieurs groupes terroristes, et procédé à l’arrestation de milliers d’individus impliqués dans divers trafics transfrontaliers.

Les délits économiques et la cybercriminalité sont également en progression, notamment les fraudes en ligne, les usurpations d’identité, et les atteintes aux systèmes d’information. Les autorités ont adapté leur dispositif en créant des unités spécialisées, avec des taux de résolution atteignant parfois plus de 85 % selon les données communiquées.

Sur le plan territorial, la criminalité reste concentrée dans les grandes agglomérations, notamment Alger, Oran, Constantine, Annaba et Blida. Toutefois, les services de sécurité soulignent une amélioration de la couverture sécuritaire et une meilleure coordination entre les corps de contrôle.