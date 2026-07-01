Documents algériens pour l’étranger : l’Apostille remplacera la légalisation consulaire dès le 9 juillet

Le calvaire administratif des légalisations consulaires touche à sa fin. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé mardi que la Convention Apostille de La Haye, signée le 5 octobre 1961, entrera officiellement en vigueur pour l’Algérie le 9 juillet 2026.

Conséquence directe : les documents publics algériens destinés à être utilisés dans les pays signataires de cette convention n’auront plus à subir les fastidieuses procédures d’authentification consulaire. Un tampon unique remplacera désormais un circuit administratif qui pouvait s’étirer sur plusieurs semaines.

Les demandes se font sur apostille.gov.dz ou directement auprès des ministères concernés. Les vignettes sont disponibles dans les bureaux de poste et les recettes des impôts.

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Cinq ministères concernés par la suppression de la légalisation consulaire

Concrètement, la réforme s’applique aux actes publics émis par cinq secteurs ministériels. Sont visés les documents produits par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, le ministère de la Justice, celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l’Éducation nationale, ainsi que le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

La condition est claire : ces documents doivent être destinés à un État ayant lui-même ratifié la Convention Apostille. Pour tous les autres pays non signataires, le circuit traditionnel de légalisation reste en vigueur via le ministère des Affaires étrangères.

L’impact est immédiat pour des profils très divers. Étudiants souhaitant faire valider leurs diplômes à l’étranger, travailleurs de la diaspora ayant besoin d’actes d’état civil, ou encore entreprises algériennes actives sur les marchés internationaux : tous bénéficieront d’une procédure radicalement allégée.

La plateforme apostille.gov.dz, accessible dès le 9 juillet

Pour obtenir le précieux sésame, deux voies s’offrent aux citoyens. La première passe par la plateforme nationale dédiée, accessible à l’adresse apostille.gov.dz à compter du 9 juillet prochain. La seconde consiste à se présenter directement auprès des services compétents des ministères habilités à délivrer ce certificat.

Quant aux vignettes d’apostille physiques, indispensables à l’apposition du tampon officiel, elles seront disponibles dans deux réseaux bien implantés sur l’ensemble du territoire : les recettes des impôts et les bureaux d’Algérie Poste.



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Un soulagement direct pour les représentations diplomatiques algériennes

L’entrée en vigueur de la Convention Apostille allège aussi considérablement la charge pesant sur les consulats algériens à l’étranger. Jusqu’ici, une partie significative de leur activité était absorbée par les tâches de légalisation, au détriment d’autres missions consulaires.

L’ambassade d’Algérie à Varsovie l’a formulé sans ambiguïté dans une note adressée à ses ressortissants : « À compter du 9 juillet 2026, l’Apostille remplacera la légalisation des documents publics délivrés par les autorités algériennes. Les documents publics provenant d’Algérie qui doivent être présentés en Pologne ne devront plus être légalisés à partir de cette date, mais devront être munis d’une apostille. »

Ce signal envoyé depuis Varsovie vaut pour l’ensemble des pays membres de la Convention. La charge administrative des représentations diplomatiques s’en trouvera sensiblement réduite.

La généralisation du système à l’ensemble des ministères et institutions non encore couverts est, quant à elle, prévue avant la fin de l’année 2026.