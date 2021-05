3 documents d’état civil désormais retirables en ligne

En exécution de la stratégie sectorielle de modernisation du service public et d‘allégement des procédures administratives, le Ministre de l’Intérieur des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, a mis une place une nouvelle plateforme numérique permettant aux citoyens de retirer à distance trois documents d’état civil en ligne.

Ce service permettra au citoyen de retirer ses documents d’état-civil (acte de naissance/acte de mariage/ acte de décès) ou ceux de ses proches, à partir de la rubrique intégrée au site du Ministère de l’Intérieur des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire www.interieur.gov.dz.

Voici les liens

Extrait de l’acte de naissance : https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeNaissance/

Extrait de l’acte de mariage : https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeMariage/

Extrait de l’acte de décès : https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeDeces/

L’utilisation de ce nouveau service passe par deux étapes : la première concerne l’identification du demandeur à travers la saisie des données nécessaires, à savoir le numéro d’identification nationale, le numéro d’un document biométrique, l’émail et le numéro de téléphone. La deuxième étape concerne la saisie de données relatives aux documents demandés.

Ainsi, après la finalisation de ces deux étapes, le document contenant toutes les données que celles retirés auprès des guichets d’état-civil et ayant la même valeur juridique est envoyé sur l’émail du demandeur. Par ailleurs, les documents sont sécurisés grâce à la certification électronique et le code QR contenues pour la lecture de l’ensemble des données, dont la vérification peut s’effectuer via une application développé par les services du Ministère de l’Intérieur.

Il est à souligner que ce service est disponible durant toute la semaine et 24h/24, et les administrations et institutions ont la possibilité de consulter les données contenues dans le document à travers les données d’état civil.