Doctorat en littérature : l’institut français d’Algérie offre 3 bourses

La France attire de plus en plus d’étudiants. Et ce de part la diversité des programmes d’études dans ce pays. Dans ce même sillage, et à l’occasion du 50 anniversaire de la disparition du poète Jean Senac. L’ambassade de France et l’institut français d’Algérie ont décidé de faire bénéficier trois lauréats d’une nouvelle Bourse.

En effet, sont concernés par cette initiative de l’ambassade de France en Algérie en collaboration avec l’institut français d’Algérie, tous les étudiants algériens qui sont inscrit en cotutelle de thèse doctorale dans une université française. A la clef ? 18 mois de bourse à mobilité doctorale, étalés en une durée de 36 mois. Par ailleurs, cette bourse concerne uniquement trois domaines d’études. à savoir : les sciences du langages, la littérature française mais aussi la didactique du français.

Comme chaque bourse d’études, la Jean Senac offre plusieurs avantages aux étudiants. Notamment :

Des frais consulaire offerts pour assumer la gratuité du visa;

Un billet aller – retour entre l’Algérie et la France gratuit;

Une couverture maladie et responsabilité civile offerte durant tout le séjour;

1500 euros d’allocation par mois en faveur de chaque lauréat.

Comment postuler à la bourse Jean Senac ?

Avant de passer l’étape de la sélection par l’institut français d’Algérie, le candidat doit fournir un dossier complet contenant :

Un Curriculum vitae détaillé en maximum deux pages;

Le formulaire d’inscription à télécharger sur le site de l’institut;

Une description détaillée du projet de recherche;

Une lettre de soutien émise par le directeur de la thèse sur le territoire national algérien;

Une autre lettre du codirecteur français prouvant la possibilité d’accueil du candidat en France.

Par ailleurs, l’institut français d’Algérie précise sur son site officiel, qu’aucun dossier incomplet ou émis à l’adresse jeansenac.alger-amba@diplomatie.gouv.fr, au-delàs du 15 août 2022 ne sera pris en en considération. De même, aucune candidature hors thème ne sera étudiée. Cet institut indique également, sur son site, que les étudiants en possession d’une double nationalité française ne pourront pas bénéficier de ce programme.

Après avoir passé cette première étape, les dossiers des candidats passeront entre les mains d’un jury externe spécialisé dans les domaines précédemment cités. A l’issu du quoi, une décision finale sera prise le 1 septembre prochain. Ainsi, les lauréats seront informés de manière individuelle et pourront commencer leurs démarches de mobilité à partir du 1 octobre jusqu’au 31 décembre 2022.