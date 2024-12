Doctorat en Algérie 2024 – 2025 : Préparez votre candidature (Calendrier, procédures et documents)

La compétition doctorale 2024-2025 s’annonce comme une étape incontournable pour les étudiants algériens souhaitant poursuivre un cursus doctoral. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a publié les détails relatifs à cette session, incluant le calendrier, les conditions d’inscription et les procédures à suivre. Voici tout ce que vous devez savoir.

Calendrier officiel de la compétition

Inscription en ligne sur la plateforme PROGRES

Les inscriptions se dérouleront du 2 au 14 janvier 2025. Chaque étudiant devra donc se connecter sur la plateforme PROGRES pour remplir le formulaire d’inscription et téléverser les documents nécessaires au format PDF. Dépôt des dossiers

Entre le 15 et le 19 janvier 2025, les candidats doivent soumettre leur dossier complet via la même plateforme. Publication des listes des candidats retenus provisoirement

La liste des candidats admissibles sera publiée le 26 janvier 2025. Ces résultats seront donc accessibles directement sur la plateforme PROGRES. Dépôt des recours

Les candidats non retenus pourront introduire leurs recours du 27 au 28 janvier 2025 via un formulaire spécifique sur la plateforme. Traitement des recours

Le Ministère étudiera les recours entre le 29 et le 31 janvier 2025, garantissant ainsi un processus équitable et transparent. Liste finale des candidats

Les listes définitives des candidats autorisés à participer au concours seront publiées le 1er février 2025. Déroulement des épreuves

Les épreuves se tiendront alors dans les différentes institutions concernées entre le 5 et le 27 février 2025. Les résultats seront communiqués dans un délai maximum de trois jours après chaque épreuve.

Quels sont les documents requis pour l’inscription ?

Les étudiants doivent préparer un dossier complet, à soumettre en ligne au format électronique (PDF) via la plateforme PROGRES. Voici les pièces à fournir :

Une copie du relevé de notes du baccalauréat.

Une copie du diplôme de licence et les relevés de notes correspondants.

Une copie du diplôme de master et les relevés de notes correspondants.

Une photo récente au format numérique (JPG).

Les candidats doivent donc s’assurer que leurs documents soient clairs, lisibles et conformes aux exigences indiquées par la plateforme.

Quels sont les critères de réussite et processus de sélection ?

La compétition doctorale repose sur une évaluation rigoureuse, prenant en compte les performances académiques précédentes et les résultats des épreuves. Voici les principaux points à retenir :

Les candidats doivent obtenir un score satisfaisant dans les épreuves spécifiques à leur discipline.

Les résultats finaux seront alors calculés en fonction des critères d’admission prévus par chaque établissement.

Les candidats peuvent présenter des épreuves de rattrapage pour les unités où ils n’ont pas atteint la moyenne exigée.

Le doctorat représente alors une étape cruciale pour le développement de la recherche scientifique et l’amélioration des compétences académiques en Algérie. Cette formation permet donc aux étudiants de contribuer à des projets innovants et stratégiques, notamment dans des domaines prioritaires tels que les sciences exactes et technologiques, les sciences humaines et sociales, mais aussi l’agriculture et le développement durable.

Ainsi, en intégrant un programme doctoral, les étudiants bénéficient d’un encadrement spécialisé et d’opportunités de collaboration avec des chercheurs nationaux et internationaux.