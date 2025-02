Doblò Panorama : FIAT El-Djazaïr alerte contre une « fausse » plateforme d’achat en ligne

Fiat Algérie a alerté ses clients sur l’existence d’une fausse plateforme d’inscription pour l’achat de la nouvelle Fiat Doblo Panorama. L’entreprise a rappelé que les inscriptions officielles se font exclusivement via son site web officiel.

Fiat Algérie met en garde contre une fausse plateforme d’inscription



Dans un communiqué publié récemment, Fiat Algérie a confirmé que la vente de ce modèle ne sera plus réalisée à travers les concessions, mais uniquement en ligne sur son site. Cette décision vise à garantir un processus d’achat plus fluide et à éviter les fraudes.

L’entreprise a expliqué que toutes les demandes d’achat sont enregistrées sur une plateforme nationale centralisée, permettant un traitement rigoureux des commandes en fonction de leur ordre chronologique. Ce système a été mis en place afin d’assurer l’équité entre les clients et d’éviter toute tentative de favoritisme ou de manipulation du processus d’acquisition.

À LIRE AUSSI : Fiat Doblò Panorama : Les inscriptions se font « exclusivement » en ligne

Pour renforcer la transparence de cette procédure, Fiat Algérie a précisé qu’à chaque inscription validée, un e-mail de confirmation est envoyé au client. L’entreprise encourage ainsi les acheteurs potentiels à vérifier scrupuleusement les informations qu’ils reçoivent et à signaler toute tentative de fraude.

En cas de doute ou pour toute demande d’information supplémentaire, Fiat Algérie invite ses clients à contacter son centre d’appel au 0770165165, joignable du dimanche au jeudi, de 8h30 à 17h00.

Un lancement réussi pour le Doblo Panorama

Mercredi dernier, Fiat Algérie a officiellement lancé son nouveau modèle, la Fiat Doblo Panorama, un véhicule familial polyvalent conçu pour répondre aux besoins de mobilité des foyers algériens.

Cette voiture est disponible en trois coloris : blanc, gris et bleu, avec un prix de départ fixé à 3.349.000 DA. Elle allie le confort d’une berline à la praticité d’un véhicule utilitaire, offrant ainsi une solution adaptée aux familles à la recherche d’espace et de modularité.

À LIRE AUSSI : Fiat Doblò Panorama : accessible dès 29 900 DA/mois avec ces offres bancaires

Le modèle Fiat Doblo Panorama est le troisième véhicule assemblé dans l’usine de Tafraoui, marquant une avancée significative pour la marque en Algérie. Cette production locale permet à Fiat de renforcer sa présence sur le marché algérien, tout en proposant un véhicule adapté aux attentes des consommateurs.

Avec cette mise en garde contre les fausses plateformes d’inscription et le succès annoncé de la Fiat Doblo Panorama, Fiat Algérie réaffirme son engagement envers ses clients en leur offrant un service fiable, transparent et sécurisé.