Doblo Panorama 2025 : Fiat Algérie dévoile la date de mise sur le marché du nouveau ludospace

C’est officiel ! Fiat Algérie s’apprête à secouer le marché automobile local avec le lancement du Doblo Panorama, un véhicule assemblé dans son usine de Tafraoui, près d’Oran. Après avoir fait sensation lors de la Foire de la production algérienne en décembre 2024, ce modèle familial et polyvalent sera disponible dès ce mois en cours, février 2025. Une nouveauté qui promet de séduire les familles et les professionnels en quête d’espace, de confort et de performance.

Depuis son inauguration, il y a un peu plus d’un an, l’usine de Tafraoui ne cesse de repousser les limites. Avec des lignes de production hautement automatisées et une technologie de pointe, le site est devenu un véritable fleuron de l’industrie automobile algérienne. Les robots y côtoient des équipes dynamiques, composées en grande partie de jeunes talents locaux, formés aux métiers de l’automobile.

Lancement du Fiat Doblo Panorama en février 2025 : un modèle spacieux et polyvalent

Conçu pour répondre aux besoins des Algériens, le Doblo Panorama se distingue par son grand espace intérieur et ses équipements modernes. Doté d’un moteur essence et compatible avec un kit GPL (en partenariat avec l’entreprise algérienne Ghazal), ce véhicule allie performance et économie. Idéal pour les familles nombreuses ou les professionnels en déplacement, il incarne parfaitement la philosophie de Fiat, qui prône innovation et accessibilité.

Par ailleurs, avec une demande estimée à 180 000 unités, le Doblo Panorama a déjà le vent en poupe. Les détails sur les finitions et les prix seront dévoilés prochainement, mais une chose est sûre, Fiat Algérie vise haut !

De plus, l’usine de Tafraoui ne se contente pas de produire des véhicules, elle nourrit de grandes ambitions. Après avoir assemblé 17 000 véhicules en 2024. Fiat Algérie vise 60 000 unités en 2025 et 90 000 en 2026. Un objectif soutenu par une intégration locale de 30% d’ici deux ans, grâce à des partenariats avec des fournisseurs algériens et internationaux. Pour accélérer cette dynamique, une convention internationale des fournisseurs est prévue en mai 2025. En outre, son objectif est de renforcer la chaîne d’approvisionnement locale, ainsi que de créer des emplois.

En somme, le marché automobile algérien s’apprête à accueillir le nouveau Doblo Panorama dans les jours à venir. Un lancement qui permettra de relancer le secteur automobile en Algérie.