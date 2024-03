Numidia Lezzoul en tête d’affiche de Dmou3 lawliya, le drama événement du Ramadan 2024

La célèbre actrice et influenceuse Numidia Lezoul a récemment partagé une vidéo intrigante sur son compte Instagram. Cette vidéo fait la promotion de la série Dmou3 lawliya ( دوع لولية en arabe ), qui sera diffusée ce mois de Ramadan 2024.

Dans sa publication, Numidia Lezoul promet que c’est la meilleure série de drames pour Ramadan, incluant des stars de la télévision algérienne dans des rôles variés, une histoire passionnante pleine de détails et de secrets. Le suspense, les secrets et les rebondissements seront au rendez-vous.

À propos de la série

La série, pilotée par le producteur Adel Bahlool, se distingue par une distribution talentueuse incluant Numidia Lezoul, Hassan Kachach, Fatima Hlilou, parmi d’autres acteurs renommés, qui incarnent les personnages complexes et nuancés de cette intrigue captivante. Réalisée par Najib Oulbesir, la série se compose de 22 épisodes qui tissent l’histoire poignante d’une vieille femme prise au piège dans les tourments familiaux.

Vivant avec la seconde épouse de son fils, une femme qu’elle méprise pour la maltraitance qu’elle subit, sa vie est bouleversée lorsque son fils annonce son intention de se remarier. Ce rebondissement entraîne une série de révélations et de conflits, promettant ainsi aux téléspectateurs une expérience riche en émotions et en suspense.

Le producteur exécutif Amer Bahlool et son équipe ont minutieusement peaufiné chaque détail et promettent de captiver le public par son mélange unique de drame familial, de secrets révélés et de dynamiques interpersonnelles complexes, le tout porté par une distribution exceptionnelle et une réalisation soignée.