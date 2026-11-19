L’opérateur de téléphonie mobile Djezzy a officiellement lancé sa nouvelle marque « Djezzy Solutions » à Alger ce mercredi 18 novembre 2026. Cette marque commerciale vise les entreprises et les institutions algériennes grâce à un catalogue de solutions technologiques locales. Son directeur général a aussi annoncé l’obtention d’une autorisation de paiement électronique auprès de la Banque d’Algérie.

Djezzy renforce sa transition, d’un opérateur télécoms vers un acteur technologique

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence du directeur général de Djezzy, Boumediene Senouci, ainsi que de représentants d’entreprises et de partenaires commerciaux. À cette occasion, l’opérateur a présenté une gamme de 15 solutions et services technologiques destinés aux professionnels.

Organisé à l’hôtel Sheraton Club des Pins à Alger, l’événement a réuni des chefs d’entreprise, des partenaires et des représentants institutionnels. Il a permis de dévoiler une gamme de 15 solutions technologiques dédiées aux professionnels, couvrant les domaines du travail collaboratif, du cloud computing et des bases de données, de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle, ainsi que des centres d’appels et de la gestion de la relation client.

Cette évolution traduit également une transformation du modèle de l’entreprise, qui ambitionne de dépasser son rôle traditionnel dans les télécommunications pour proposer des services numériques intégrés aux entreprises et aux organismes. L’objectif est de leur permettre d’accéder plus facilement aux technologies nécessaires à leur propre transformation numérique.

Cloud, cybersécurité, IA : le catalogue détaillé des solutions proposées aux entreprises

La plateforme Djezzy Solutions structure son offre autour des infrastructures cloud, de la connectivité et d’une marketplace. Les entreprises accèdent à des ressources de calcul élastique, de stockage, de réseau et de bases de données gérées.

Ces services s’appuient sur l’infrastructure cloud de Djezzy, qui permet aux entreprises d’héberger et de traiter leurs données en Algérie. Ce choix vise notamment à renforcer la maîtrise des données et leur sécurité, en s’appuyant sur des centres de données implantés sur le territoire national.

Sur la marketplace numérique, plusieurs solutions logicielles ciblent des besoins métiers précis :

Outils collaboratifs : Les offres incluent One Office, Classify, la messagerie sécurisée Relay et la visioconférence Confy.

Les offres incluent One Office, Classify, la messagerie sécurisée Relay et la visioconférence Confy. Cybersécurité : Le catalogue propose les outils IDentify, XPHISH et XAWARENESS.

Le catalogue propose les outils IDentify, XPHISH et XAWARENESS. Intelligence artificielle et calcul : Les professionnels disposent des solutions RIPOST, AI Grid, AventureCloudz et des ressources GPU.

Les professionnels disposent des solutions RIPOST, AI Grid, AventureCloudz et des ressources GPU. Connectivité et hébergement : L’offre comprend le centre d’appels en ligne, l’Internet des objets et l’hébergement WebHosting.

L’implication des startups et de l’écosystème local

Pour bâtir cette offre, Djezzy s’appuie sur des partenariats avec des startups algériennes et l’accélérateur public Algeria Venture. Le directeur général a invité les entreprises locales à adopter ces solutions numériques nationales.

Le directeur général de Djezzy a également appelé à soutenir les compétences nationales et les entreprises qui contribuent à la construction de l’écosystème numérique algérien, soulignant l’importance de développer des solutions locales pour accompagner la transformation économique.

La startup algérienne BortoCall a développé deux outils majeurs intégrés au catalogue. Elle a conçu la solution de visioconférence Confy et la messagerie professionnelle chiffrée Relay.

D’autres acteurs technologiques contribuent à cet écosystème :

Armonika : Cette startup a signé un partenariat avec Djezzy et Algeria Venture pour développer le cloud souverain et la virtualisation.

Cette startup a signé un partenariat avec Djezzy et Algeria Venture pour développer le cloud souverain et la virtualisation. Taubyte et Algeria Venture : Cette collaboration a donné naissance à AventureCloudz, une plateforme de développement cloud souveraine destinée aux développeurs et à l’intelligence artificielle.

Cette collaboration a donné naissance à AventureCloudz, une plateforme de développement cloud souveraine destinée aux développeurs et à l’intelligence artificielle. AI Grid : Cette startup active dans l’intelligence artificielle et l’automatisation avancée propose sa solution sur la plateforme.

Transformation numérique : les ambitions affichées par Djezzy

Lors de son allocution, le directeur général Boumediene Senouci a expliqué la portée stratégique de cette démarche. Il a déclaré : « L’événement d’aujourd’hui n’est pas simplement le lancement d’une nouvelle marque ou d’une offre de solutions technologiques, mais nous voulons partager avec vous notre vision et notre ambition vers une nouvelle étape dans le parcours de transformation de Djezzy. »

Le directeur général a également qualifié la transformation numérique de « nécessité stratégique » pour les entreprises, estimant que Djezzy dispose de l’infrastructure, de l’expertise et des investissements nécessaires pour les accompagner, notamment grâce à la combinaison de ses services cloud, d’intelligence artificielle et de cybersécurité.

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Il a affirmé que l’entreprise possède l’infrastructure, l’expertise et les investissements nécessaires pour accompagner les sociétés. Selon lui, la transformation numérique, la résilience et la sécurisation des activités sont devenues centrales.

Sur la question des paiements électroniques, le responsable a livré une annonce précise. Il a déclaré : « il m’est agréable de vous annoncer avec grande fierté que Djezzy a obtenu un agrément en tant que prestataire de services de paiement électronique financier auprès de la Banque d’Algérie. »

Cloud souverain et paiement électronique : Djezzy mise sur le numérique local

Le responsable a souligné que la souveraineté numérique constitue une priorité face aux mutations géopolitiques et aux cybermenaces. Il a affirmé que cette souveraineté se construit localement par les entreprises algériennes.

Djezzy place son infrastructure cloud au cœur de cette démarche d’hébergement national. Toutes les solutions reposent sur des centres de données situés intégralement en Algérie.

Sur le volet financier, l’entreprise finalise les démarches pour obtenir l’agrément définitif de paiement. Le directeur général a affirmé que l’inclusion financière constitue un levier majeur pour le développement économique durable.

Une feuille de route centrée sur l’économie numérique

Djezzy poursuit sa transformation vers un modèle associant télécommunications et services numériques. L’entreprise s’appuie sur ses infrastructures existantes pour diversifier son expertise en Algérie.

L’autorisation obtenue auprès de la Banque d’Algérie s’inscrit dans cette feuille de route stratégique. L’opérateur entend ainsi accompagner la transformation numérique des organisations, diversifier ses activités et contribuer au développement de l’économie numérique nationale, notamment à travers le déploiement de solutions technologiques locales et de nouveaux services financiers.