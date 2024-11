Djerba : Entre soleil, plages et traditions… Un voyage au cœur de la Tunisie

L’équipe d’Algérie 360° a eu le privilège de poser ses valises à Djerba, cette île tunisienne qui ne cesse de fasciner. Loin des clichés, nous avons plongé au cœur d’une culture riche et d’une nature préservée. Entre plages paradisiaques, vestiges historiques et traditions ancestrales, notre séjour a été une véritable révélation.

Cette île tunisienne, a le don de séduire au premier regard. Loin d’être une simple carte postale, elle recèle une richesse culturelle et naturelle qui a su nous envoûter.

El Mouradi Djerba : Un havre de paix au cœur de l’île

Notre séjour a débuté à l’hôtel El Mouradi Djerba, un véritable havre de paix. Les chambres, spacieuses et baignées de lumière, nous offraient un cocon douillet après nos journées bien remplies.

Les piscines, bordées de palmiers, invitaient à la détente, tandis que la plage, à quelques pas, était un appel à la baignade et aux promenades au bord de l’eau. Les soirées étaient tout aussi agréables, rythmées par les saveurs délicates de la cuisine tunisienne et les animations proposées par l’hôtel.

Rencontre inattendue : Les crocodiles du Nil à Djerba Explore

Qui aurait cru croiser la route de crocodiles du Nil en plein cœur de la Méditerranée ? Et pourtant, c’est bien à Djerba que réside l’une des plus grandes fermes de crocodiles d’Afrique du Nord.

Lors de notre séjour, nous avons poussé les portes du parc Djerba Explore, où la nature règne en maître. C’est là que nous avons fait une rencontre inattendue : celle de ces géants paisibles aux yeux d’émeraude.

Inaugurée en 2002, la ferme abrite aujourd’hui près de 600 crocodiles du Nil, venus tout droit de Madagascar. Ces reptiles impressionnants, âgés de 2 à 25 ans, évoluent dans un environnement reconstituant leur habitat naturel. Les visiteurs ont ainsi l’opportunité d’observer ces créatures d’exception de près et d’en apprendre davantage sur leur mode de vie.

Les guides, passionnés et pédagogues, nous ont dévoilé les secrets de ces reptiles fascinants, souvent mal compris.

Voyage dans le temps au musée Lalla Hadria

Ensuite, pour calmer un peu nos esprits et reprendre notre souffle, après les crocodiles, nous avons profité d’une visite plus calme mais tout aussi passionnante au musée Lalla Hadria. Ce musée, intégré au complexe Djerba Explore, nous a offert un voyage dans le temps. Chaque pièce, chaque objet exhumé de la terre, racontait une histoire.

Les céramiques aux motifs délicats, témoins d’un savoir-faire ancestral, nous ont transportés dans les ateliers des potiers d’autrefois. Les bijoux aux pierres précieuses, véritables trésors enfouis, reflétaient la richesse et la sophistication des parures d’antan. Les textiles aux couleurs chatoyantes évoquaient la vie quotidienne et les célébrations.

Nous avons été particulièrement émus par les objets de la vie quotidienne, qui nous ont permis d’imaginer la vie des Djerbiens d’autrefois. Chacun de ces objets nous a raconté une histoire, une anecdote sur les gestes, les savoir-faire et les traditions qui ont façonné l’identité de cette île.

Le musée Lala Hadria, c’est un peu comme une machine à remonter le temps. Il nous a permis de mieux comprendre les racines de la culture djerbienne et de nous imprégner de l’âme de cette île.

Adrénaline et paysages à couper le souffle en quad

Pour terminer cette première journée avec une note d’adrénaline, nous avons décidé de nous lancer dans une aventure à bord de quads, près de Seguia. Munis de casques et bien équipés, nous avons quitté la route goudronnée pour nous engouffrer dans un labyrinthe de dunes dorées.

Le soleil commençait à décliner, teignant le ciel de mille nuances de rose et d’orange. Nous avons contemplé un panorama à couper le souffle : la mer d’un bleu profond s’étendait à perte de vue… C’était le moment idéal pour une petite pause et pour immortaliser ce moment magique.

Guellala : Le berceau de la poterie djerbienne

Le lendemain, nous avons mis le cap sur Guellala, un village réputé pour sa poterie. Le musée, une véritable caverne d’Ali Baba, nous a dévoilé les secrets de fabrication de ces objets uniques. Avec plus de 4 000 mètres carrés d’exposition, le musée de Guellala se compose de plusieurs pavillons indépendants qui mettent en lumière divers aspects de la culture locale.

Les expositions couvrent des thèmes variés tels que les fêtes, les traditions, l’artisanat et la musique traditionnelle. Parmi les objets exposés, on trouve des outils agricoles, des vêtements traditionnels et des répliques de maisons troglodytes. Le musée illustre également des scènes folkloriques, comme les différentes étapes du mariage traditionnel et les rites des zaouïas. Un espace est dédié à la vie des Juifs de Djerba, reflétant la diversité culturelle de l’île.

L’artisanat est particulièrement valorisé ici, avec une large collection de poteries emblématiques de Guellala. Chaque pièce raconte une histoire et témoigne du savoir-faire des artisans locaux.

Djerbahood, le musée à ciel ouvert

Après notre visite au musée, nous nous sommes dirigés vers Djerbahood, une véritable pépite artistique qui a métamorphosé le village d’Erriadh. Ce projet unique, lancé en 2014, a invité une centaine d’artistes du monde entier à transformer les murs de ce village en de véritables toiles à ciel ouvert.

En déambulant dans les ruelles d’Erriadh, on est saisi par la diversité des styles et des thèmes abordés. Des fresques monumentales aux graffitis plus intimes, chaque œuvre raconte une histoire, exprime une émotion. Les couleurs chatoyantes et les motifs originaux créent une ambiance onirique qui transporte le visiteur dans un univers parallèle.

Parmi les artistes ayant participé à ce projet, on retrouve des noms reconnus tels que Seth Globepainter, célèbre pour ses personnages aux yeux immenses, et Jace, avec ses créatures énigmatiques. Leurs œuvres, associées à celles de nombreux autres talents, ont fait de Djerbahood un véritable musée à ciel ouvert, où l’art contemporain dialogue avec l’architecture traditionnelle.

Ce qui est particulièrement fascinant à Djerbahood, c’est la façon dont l’art s’intègre harmonieusement au quotidien des habitants. Les murs des maisons, des écoles ou des commerces sont devenus des supports d’expression, transformant le village en un lieu de vie et de création. En flânant dans ces ruelles, on ressent une énergie créative unique, où l’art devient un vecteur de partage et de rencontres.

Un mariage traditionnel djerbien pour conclure en beauté

Notre séjour s’est achevé sur une note haute en couleurs grâce à un mariage traditionnel. C’était bien plus qu’une simple cérémonie ; c’était une immersion au cœur de la vie djerbienne. Les chants entêtants, les danses vibrantes et les sourires radieux nous ont transportés dans une atmosphère de joie et de partage.

Nous avons été émerveillés par la richesse des traditions locales, notamment lors de la cérémonie où la mariée est portée sur un chameau, symbolisant son passage vers une nouvelle vie. Ces mariages, qui s’étendent sur plusieurs jours, sont de véritables fêtes populaires où chants, danses et costumes traditionnels créent une atmosphère vibrante. Cette expérience était une immersion complète dans la culture et l’artisanat locaux, renforçant notre attachement à cette île unique.

Djerba, c’est tout cela à la fois : une île où l’histoire côtoie la modernité, où les traditions se perpétuent, où la nature est généreuse. C’est une destination qui apaise l’esprit et nourrit l’âme. Nous repartons avec des souvenirs plein la tête et l’envie de revenir.

Et vous, quelle facette de Djerba vous a le plus séduit ?