Djerad : le nouveau premier ministre est « l’homme de la situation »

Le président Tebboune a procédé aujourd’hui, le 30 juin 2021, à la nomination d’un nouveau premier ministre. Il s’agit de l’ancien gouverneur de la banque d’Algérie et du désormais ex- ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. C’est lors de la cérémonie protocolaire de la passation de consignes, que l’ex-premier ministre, Abdelaziz Djerad, a prononcé un court discours élogieux à l’égard de son successeur, le qualifiant de « l’homme de la situation ».

En effet, l’ex-premier ministre, Abdelaziz Djerad, devant les cameras des télévisions, a remis aujourd’hui, au nouveau premier ministre, Aymen Benabderahmane, « ce qui reste de travaux pour les mois prochains », a-t-il déclaré. Mais avant de procéder à ce geste symbolique et protocolaire, Djerad tenait à dresser un tableau prometteur de son successeur.

Djerad Benabderahmane est « mon frère et mon ami »

Le nouveau premier ministre et son prédécesseur se tenaient cote à cote devant les caméras. En guise d’adieu, Abdelaziz Djerad a tenu d’abord à « remercier le président de la république pour tout ce qu’il a fait lors de ces 18 derniers mois, notamment toute l’aide qu’il a apporté au gouvernement et à ma personne ». Il est à noter que l’ex-premier ministre a été à la tête du gouvernement depuis le mois de décembre 2020.

Suite à cela, Djerad s’est montré élogieux et optimiste quant à la réussite du nouveau gouvernement, et à sa tête le nouveau premier ministre Abderahmane Aymen. « Je remercie et félicite mon frère et mon ami Abderahmane Aymen pour ce poste et pour cette confiance…, et je lui souhaite la réussite dans ses nouvelles missions… », a déclaré Djerad.

Enfin, l’ex-premier ministre, n’a pas hésité à affirmer que son successeur est « capable » de réussir dans sa mission, « car il a prouvé durant la période (ou il était ministre des Finances NDLR) qu’il était l’homme de la situation… ».