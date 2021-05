Djerad : « l’Algérie a refusé de recourir à l’endettement extérieur »

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a déclaré mercredi que l’Algérie avait refusé de recourir à l’endettement extérieur au fonds monétaire international (FMI) pour financer le déficit budgétaire de l’État, afin de protéger sa souveraineté nationale.

En effet, le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a affirmé aujourd’hui que l’Algérie a exclu de contracter des prêts auprès du Fonds monétaire international (FMI) et des organismes financiers internationaux en dépit de la crise financière qui menace le pays, et ce, pour protéger la souveraineté et la dignité du pays.

Le ministre a expliqué : « Le pari est maintenant de protéger notre souveraineté, notre décision est prise, car certains pays se sont complètement effondrés après l’endettement, et c’est inacceptable dans notre pays ».

Abdelaziz Djerad a affirmé que l’Algérie procède actuellement à une rénovation de la politique budgétaire, basée sur la rationalisation de la dépense publique et visant à une meilleure maitrise des risques budgétaires ».

La déclaration de Djerad est intervenue en marge de sa supervision de la cérémonie de la célébration du 65e anniversaire de la Journée nationale de l’étudiant (19 mai 1956) à l’Université d’Alger 3 « Ibrahim Sultan Cheibout ».