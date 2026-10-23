Désengorger Alger, désenclaver le Sud : Djellaoui dévoile les grands chantiers routiers de 2027

Un chantier d’envergure se profile à l’horizon. Derrière les arbitrages budgétaires et la feuille de route du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base se cache un coup de neuf général sur le réseau national.

Entre la fin des bouchons interminables autour d’Alger et le sauvetage des axes isolés dans le Grand Sud, l’État sort les grands moyens. L’idée vise à réparer le bitume fatigué tout en coupant court aux abus des transporteurs gourmands en tonnage.

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Entre chantiers imminents et contrôles ciblés : le plan de modernisation des infrastructures routières passe à la vitesse supérieure

Devant le Conseil de la nation, Abdelkader Djellaoui a posé un constat clair et fixé le cap. Le ministre des Travaux publics veut désenclaver les zones oubliées et effacer de la carte ces points noirs qui gâchent la vie des conducteurs.

Sur le deuxième évitement sud d’Alger, s’étirant sur 62 kilomètres de Zéralda jusqu’à Boudouaou, l’Algérienne des autoroutes (ADA) panse déjà les plaies du bitume au quotidien. On y rebouche les trous, on ajuste les joints des ponts et l’on redonne des couleurs aux panneaux d’affichage. Mais le vrai gros morceau concerne la portion reliant Birtouta à Khemis El Khechna. Ce tronçon stratégique de 29 kilomètres devient la priorité absolue de l’année 2026, avec un premier coup de pioche programmé dès novembre prochain.

Les projections budgétaires dévoilent une série d’interventions ciblées sur le réseau :

La rénovation des 13,54 kilomètres séparant Khemis El Khechna de Boudouaou figurera dans le projet de loi de finances 2027.

figurera dans le projet de loi de finances 2027. La portion Birtouta-Zéralda trouvera sa place dans les budgets suivants pour boucler la boucle.

trouvera sa place dans les budgets suivants pour boucler la boucle. La Gendarmerie nationale recevra des pèse-essieux mobiles pour intercepter les transporteurs en surpoids.

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Cette présence policière renforcée répond à une réalité. La valse incessante des camions trop chargés démolit les routes à grande vitesse. En offrant ces balances de pointe aux gendarmes, le gouvernement entend préserver l’asphalte tout neuf et protéger le denier public.

Coup de neuf dans le Grand Sud : une enveloppe d’urgence pour désenclaver les régions isolées

Le Nord ne monopolise pas l’attention. les violentes intempéries ont lourdement dégradé le réseau routier du Grand Sud, imposant une réaction financière immédiate. Une enveloppe de 1,413 milliard de dinars part directement à la rescousse de cinq tronçons stratégiques. Notamment sur les nationales 54, 53 et 03, sans oublier la voie wilayale 03.

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Du côté d’Illizi, la remise en état de la nationale 54 entre dans sa phase finale d’attribution après les dégâts climatiques de 2026. La loi de finances 2027 réserve aussi de belles surprises, avec la construction de la route wilayale 02 reliant Oued Samene à Bordj Omar Driss sur 42 kilomètres, et le relooking complet de la voie 05 à Imehrou. Des études poussées ouvriront enfin la voie vers le secteur d’Idkak pour sortir définitivement ses habitants de l’isolement.