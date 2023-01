Djelfa : un enfant de 6 ans violé et tué par deux adolescents

Un événement tragique vient d’ébranler la wilaya de Djelfa ! En effet, il s’agit du meurtre effroyable d’un enfant de 6 ans aux mains de deux adolescents. Dans le détail, l’enfant décédé était victime de viol par les auteurs de l’agression. À vrai dire, plusieurs voix se sont élevées au sujet des agressions contre les enfants. Tandis que les autorités responsables ont frappé avec une main de fer en matière de condamnation, on continue d’entendre ces histoires horribles.

Serait-ce à cause de l’inconscience des parents ou le manque de morale religieuse et d’éthique ? Peu importe la raison qui est à l’origine de ce phénomène, notre société doit réagir. Et ce, de façon à ce que ces actes étranges de notre société ne se reproduisent jamais. Effectivement, cela est primordial. D’autant plus que les auteurs de ces agressions sont souvent des mineurs ! Comme on l’avait susmentionné, les agresseurs ont été mis en détention provisoire.

Sachant qu’ils sont âgés entre 16 et 17 ans, les coupables ont été déférés devant le procureur de la République . Ainsi que le juge d’instruction. Et ce, pour leur implication d’une affaire de viol et de meurtre commise contre un enfant qui ne dépasse pas les 6 ans. Selon ce que rapporte le quotidien arabophone généraliste Ennahar, les inculpés ont caché le corps de la victime dans une maison abandonnée au niveau d’un village situé à Djelfa.

Constantine : Un enfant de 3 ans tué accidentellement par son oncle

Il y a quelques jours maintenant, un enfant de 3 ans a trouvé la mort par les mains de son oncle ! En effet, suite à une dispute familiale entre un quadragénaire et son frère, le fils de ce dernier en était la victime. Dans le détail, le coupable a lancé un coup de couteau à son aîné qui a touché accidentellement son petit-neveu.

De ce fait, l’agresseur a été interpellé par la police, tandis que la victime a été transférée à la morgue. On notera également que le père du petit enfant a reçu plusieurs blessures de gravité variable. De ce fait, il a été transporté à l’hôpital. Il convient de préciser que les services responsables ont ouvert une enquête au sujet de cette affaire.