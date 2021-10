Djelfa : un enfant de 6 ans retrouvé mort dans un sac en plastique

Une triste nouvelle vient de secouer la wilaya de Djelfa, située dans les hauts-plateaux, à 300 km au Sud d’Alger. L’information relayée largement par les médias nationaux porte en effet sur le décès tragique et énigmatique d’un enfant âgé de 6 ans.

La victime est sortie hier vendredi 29 octobre vers les coups de 10h du matin pour jouer dans son village. Sa famille qui croyait que l’enfant était chez les voisins, s’est rendu compte vers 14h que l’enfant est porté disparu. Depuis, tous les habitants du village ont été vainement mobilisé pour retrouver le petit ange.

Dans la soirée de ce vendredi, la dépouille de la victime a été retrouvée par un des voisins, dans un sac en plastique. Ce dernier a été découvert d’après les témoignages, dans une maison abandonnée depuis les années 90.

Un phénomène de plus en plus récurrent

La chaine arabophone Echorouk s’est déplacé sur le lieu de l’incident et a interrogé les habitants du village dont le seul souhait est de trouver une solution à ce pénible problème qui touche de plus en plus la population infantile.

Un des voisins a d’ailleurs confié que cet incident est loin d’être le premier dans ce village, situé à l’ouest de la wilaya de Djelfa. Il convient de préciser par ailleurs que la dépouille de l’enfant a été transférée par les agents de la protection civile à la morgue de l’hôpital, tandis que les services de la gendarmerie ont lancé une enquête sur l’affaire.

Rappelons en conclusion que plus 2453 enfants algériens ont été victimes de violences, au cours des premiers mois de l’année 2021. Certains d’entre eux, ont perdu la vie alors que leurs ages ne dépassent pas les 15 ans.