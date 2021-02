Djelfa : un élève tente de s’immoler par le feu dans son CEM

Le CEM Ben Bouzid Amar, situé dans la région de Al Idrissiya, dans la wilaya de Djelfa, a été secoué par une tentative de suicide tragique, dont la victime n’est qu’un élève de cet établissement. L’adolescent d’à peine 16 ans, avait tenté de s’immoler par le feu.

La victime s’est dans un premier isolé dans les sanitaires de son établissement scolaire. L’élève âgé de 16 ans, avait choisi de passer à l’acte aux environs de 9 h. Et profitant du calme qui régnait dans les couloirs du bloc, il s’est immolé par le feu.

L’isolation, le choix d’une heure de la journée pendant laquelle il ne risquait pas d’être sauvé, sont des indices qui montrent que l’élève voulait vraiment mettre fin à sa vie. Cependant, au moment où le feu commençait à le dévorer, les cris martyrisés de l’adolescent ont alerté les surveillants du CEM.

Sauvé in extremis

Après avoir entendu les cris de douleurs de l’élève, qui se faisait dévorait par les flammes, les surveillants du CEM ont également été surpris par le feu qui sortait des sanitaires.

Le personnel et le staff de l’établissement ont appelé la protection civile, et avec le peu de moyens dont ils disposaient, ils ont essayé de mettre fin au supplice du pauvre adolescent, et d’éteindre les flammes qui ont dévoré une grande partie de son corps.

Après l’arrivée des éléments de la protection civile, la victime a été transportée en toute urgence vers l’hôpital de la ville, selon Al Khabar, mais malgré les soins qui lui ont été apportés, il est fort probable que l’élève de 16 ans soit transféré vers l’hôpital de Douira à Alger.

Pour le moment, aucune explication officielle n’a été donnée pour justifier l’acte de l’adolescent de 16 ans. Certains disent qu’il souffrait de problèmes familiaux, et d’autres soutiennent qu’il s’agit d’un jeu dangereux. Les services de sécurité ont toutefois ouvert une enquête afin d’élucider les vraies raisons de ce drame.