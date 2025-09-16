Djelfa sous le choc : une adolescente de 13 ans tue son frère de 15 ans avec un coup de couteau

La ville de Aïn Oussera, habituellement paisible, a été bouleversée par un drame familial d’une rare violence qui s’est déroulé dans le quartier Ali Amar. Un adolescent de 15 ans a perdu la vie sous les coups de poignard de sa propre sœur, âgée d’à peine 13 ans, à la suite d’une dispute qui a tragiquement dégénéré.

Les faits se sont produits dans la soirée de lundi, plongeant les habitants de la localité de Djelfa dans la consternation. Ce qui a commencé comme une simple querelle entre un frère et une sœur s’est transformé en une tragédie irréversible lorsque la jeune fille a poignardé son aîné au niveau du cœur.

Aïn Oussera (Djelfa) : Un adolescent de 15 ans tué par sa sœur de 13 ans lors d’une dispute familiale

Alertés, les services de la Protection civile sont rapidement intervenus sur les lieux du drame. Les deux adolescents ont été transportés en urgence à l’hôpital « Saâdaoui El Mokhtar ». Malgré les efforts de l’équipe médicale, la gravité de la blessure du garçon n’a laissé aucune chance, et il a succombé peu de temps après son arrivée. La sœur, également blessée, a été prise en charge.

🟢 À LIRE AUSSI : Une séance de roqya vire au cauchemar familial : une mère assassinée !

Selon les informations rapportées par le journal El Khabar, la jeune fille a reconnu être l’auteur du coup fatal porté à son frère. Ce geste désespéré a mis fin à une vie naissante et a brisé une famille entière. Face à la gravité des faits, le procureur de la République près le tribunal de Aïn Oussera a immédiatement ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie.

🟢 À LIRE AUSSI : Il était en permission de sortie.. Un détenu orchestre un cambriolage à 1,2 MDS de centimes à Alger

Le corps de la victime a été transféré au service de médecine légale, où il fera l’objet d’une autopsie pour faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame.

Ce terrible événement a semé la stupeur et une profonde tristesse parmi les voisins et les proches de la famille. Dans un quartier où de telles tragédies sont rares, personne n’aurait pu anticiper un dénouement aussi funeste à ce qui n’était au départ qu’une simple altercation enfantine.