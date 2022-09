Djelfa : plusieurs victimes dans deux accidents de la route

Le nombre d’accidents de la route ne fait qu’augmenter, et toutes les wilayas d’Algérie sont concernées. Certains accidents sont sans conséquences grave, mais pour d’autres, des blessés et mêmes des morts sont signalés. Malgré les avertissements des autorités, et la vigilance demandée, plusieurs accidents sont signalés chaque semaine.

Cette fois-ci c’est la wilaya de Djelfa qui est touchée par un accident qui a fait plusieurs morts et de nombreux blessés ce vendredi 9 septembre 2022. En effet, huit (08) personnes ont été tuées et seize (16) autres ont été blessées.

L’accident de la circulation est survenu sur la route municipale n°25, reliant les municipalités d’Oum Laadham et de Selmana. La route se trouve a proximité de la commune de Selmana dans la wilaya de Djelfa.

Les agents de la protection civile sont déjà intervenus afin de venir au secours des blessés de l’accident. Ils leur ont donc prodigué les premiers soins nécessaires avant de les transférer vers l’hôpital de Messaad.

Msila : mort de deux personnes dans un accident de la route

L’évènement précèdent n’est malheureusement pas isolé. En effet, un accident de la route qui a nécessité l’intervention des ambulances de l’unité secondaire liée à la protection civile est survenu ce vendredi 9 septembre à 6h33.

C’est un communiqué publié sur sa page Facebook officielle que la protection civile algérienne a révélé les informations relatives à cet accident de la route. Il a donc eu lieu au niveau de la route nationale n°46, prêt de la wilaya de Djelfa.

Lors de l’accident, un camion a dévié la route pour tomber dans la vallée ce qui a causé la mort de deux individus. Les deux victimes sont deux hommes, âgés d’une trentaine d’année. Ils ont été, par la suite transférés au service mortuaire de l’hôpital de Bousaada.