Djelfa : en ingurgitant de l’esprit de sel, un vingtenaire met fin à ses jours

Ce matin, la nouvelle du décès d’un jeune homme âgé de 29 ans a bouleversé les habitants du quartier Mohamed Saifi à Aïn Oussara dans la wilaya de Djelfa. En effet, hier à midi, le jeune homme a malheureusement mis fin à ses jours en ingurgitant une grande quantité de l’esprit de sel (liquide corrosif) utilisé pour les batteries de voitures.

Selon ce que rapporte un quotidien arabophone généraliste dans son nouveau numéro d’aujourd’hui, le suicide a eu lieu devant la maison de la victime. De ce fait, les éléments de la protection civile sont intervenus, et malgré son transport à l’hôpital de la ville, les médecins n’ont pas réussi à le sauver. Il a donc été transféré à l’hôpital de la wilaya de Médéa où il a finalement rendu son dernier souffle après une intervention chirurgicale. Cette tragédie a suscité la tristesse et le deuil auprès des habitants et la famille de la victime.

Les services de sécurité ouvrent une enquête

Sans trop tarder, les services de sécurité ont ouvert une enquête suite à cet effroyable incident. Et ce, afin de déterminer les circonstances exactes de cette tragédie. Il convient de noter qu’il y a trois jours, une autre tragédie s’est produite dans la même région lorsqu’un jeune homme de 26 ans a été retrouvé pendu dans une salle située près du centre de formation professionnelle Ali Meziane à Aïn Oussara dans la partie sud de la ville. Effectivement, ces deux événements tragiques ont profondément affecté les habitants de la région.