Djelfa Bab Afrikia : Retour en images sur l’événement exceptionnel de Belux éclairage

Imaginez une Algérie où chaque ville est un chef-d’œuvre d’innovation, de durabilité et de collaboration. C’est précisément cette ambition qui anime l’entreprise BELUX Éclairage qui rêve de construire, concevoir, créer, ensemble, la ville et le territoire de demain.

Dans cette optique, BELUX Éclairage a organisé, le 8 août dernier, dans la wilaya de Djelfa, un événement d’exception dédié à l’avenir de l’éclairage urbain et intitulé « Djelfa Bab Afrikia ». Celui-ci a réuni un large panel d’experts, de chercheurs et d’acteurs locaux.

La journée d’étude a ainsi marqué une étape importante dans la réflexion sur un éclairage public plus performant, plus économique et plus respectueux de l’environnement. Les chercheurs et les professionnels du secteur ont proposé leurs idées afin de repenser les espaces urbains à travers une approche centrée sur la sécurité, le bien-être des citoyens et l’efficacité énergétique.

En outre, les échanges fructueux ont mis en lumière les principaux défis auxquels font face les villes d’aujourd’hui en matière d’éclairage urbain. Des discussions constructives ont permis de dégager des pistes de solutions innovantes, visant à allier performance technique et respect de l’environnement, tout en plaçant les besoins des citoyens au cœur des réflexions.

Repenser l’éclairage urbain : un enjeu majeur

Dans un contexte de développement durable et de transition énergétique, l’éclairage public représente un enjeu crucial. Comment concilier les besoins en matière de sécurité et de confort visuel avec la nécessité de réduire la consommation d’énergie ? Telle était la question centrale qui animait les débats de cette journée.

Au cours de l’événement Djelfa Bab Afrikia, les participants ont assisté à des présentations de projets innovants, échanger leurs expériences et leurs connaissances. Les thèmes abordés étaient variés : les nouvelles technologies d’éclairage, l’impact de la lumière sur la biodiversité, les enjeux économiques liés à la rénovation du parc d’éclairage public… Les échanges, particulièrement riches, ont permis de dégager de nouvelles pistes de réflexion.

Pour ceux qui n’ont pas pu assister à cette journée, une vidéo récapitulative est désormais disponible en ligne. Ce document permet de revivre les moments forts de l’événement, de découvrir les intervenants et de mieux comprendre les enjeux de l’éclairage urbain.

Un grand merci à tous les participants pour leur contribution précieuse. Grâce à leur expertise et à leur engagement, cette journée marque une étape importante vers l’amélioration continue des solutions d’éclairage urbain de BELUX au service des collectivités et de leurs habitants !