Djelfa Bab Afrikia 2025 : Belux plante les racines de l’avenir

La construction de l’Algérie Nouvelle n’est plus aujourd’hui l’affaire d’une seule entité. Elle exige une approche collaborative, une réflexion profonde sur ce qui rend nos villes agréables à vivre, modernes, authentiques et en phase avec les besoins de ses habitants.

Il s’agit de révéler, concevoir, créer et fabriquer la ville et le territoire en provoquant des échanges, en partageant des problématiques et en proposant des solutions concrètes. Au cœur de cette démarche se trouve Djelfa, une ville du Sud algérien riche de son histoire, de ses mœurs et coutumes locales qui façonnent son identité profonde. Loin d’être un désert de sable, Djelfa est un territoire vibrant, dont le développement doit impérativement s’ancrer dans ses spécificités culturelles.

C’est dans cet esprit que s’inscrivent les prochaines journées d’études de Belux Éclairage, du 29 juin et le 15 juillet 2025. Cet événement est une opportunité unique de rassembler tous les acteurs clés du projet urbain – architectes, urbanistes, paysagistes, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, qu’ils appartiennent au secteur public ou privé – autour d’une ambition commune : construire un meilleur avenir pour Djelfa.

L’objectif est clair : harmoniser le progrès technologique et l’innovation urbaine avec l’âme de cette ville, en mettant l’accent sur des solutions qui non seulement modernisent, mais respectent et valorisent le patrimoine immatériel de Djelfa. Ces journées promettent d’être un carrefour d’idées, où l’expertise rencontre l’authenticité locale pour dessiner la Djelfa de demain.

Quand l’innovation signée Belux rencontre l’identité de Djelfa

Belux Éclairage n’est pas seulement une entreprise qui fabrique des lampadaires ; c’est un partenaire engagé dans la construction de villes en respectant leur histoire et leurs habitants. En fait, son approche va au-delà de la simple lumière. Elle propose des solutions qui peuvent vraiment s’intégrer dans le paysage de Djelfa, une wilaya algériennes aux mœurs et coutumes locales très spécifiques.

Belux offre une gamme variée de produits qui s’adaptent aux différents climats. On trouve chez eux de l’éclairage solaire, parfait pour une région ensoleillée comme Djelfa, et des solutions d’éclairage urbain avec différentes collections comme la BioDiv, DJAZAIRI ou encore Lolita, qui apporteront une touche de modernité tout en respectant l’esthétique locale. De plus, ses luminaires & projecteurs, ainsi que ses mâts en acier ou en aluminium, offrent des possibilités pour valoriser l’architecture traditionnelle de Djelfa.

Ainsi, l’objectif des journées d’études est justement de discuter de la meilleure façon d’utiliser ces innovations. Ce sera un lieu d’échange où les experts – architectes, urbanistes, paysagistes – pourront partager leurs connaissances et les confronter avec la réalité et les besoins de la wilaya de Djelfa.

Autrement dit, il s’agit de trouver ensemble comment l’expertise technique de Belux peut améliorer la vie quotidienne des habitants, attirer des touristes, tout en préservant les valeurs qui rendent Djelfa unique et chère à ses citoyens. L’idée est de construire un avenir meilleur qui allie le confort moderne et respect de la culture locale.

Djelfa, terre d’échanges : Bâtir le futur avec la collaboration de tous

L’édification de Djelfa Al Djadida n’est pas qu’une question de technologie ; c’est aussi un travail d’équipe. En effet, pour réussir, il est essentiel de provoquer des échanges et de partager des problématiques entre tous les acteurs qui participent au projet. Cela inclut les responsables locaux, les entreprises privées, les architectes, les maîtres d’œuvre, et bien sûr, les habitants de Djelfa. Par conséquent, ces journées d’études sont un lieu idéal pour que chacun puisse donner son avis et ses idées.

Cette collaboration permettra d’intégrer les mœurs et coutumes locales de Djelfa dans les futurs aménagements. Par exemple, l’éclairage public ne doit pas seulement servir à voir la nuit ; il peut aussi mettre en valeur les lieux importants pour la communauté où les gens se retrouvent après le coucher du soleil. Il peut également souligner l’architecture traditionnelle ou les sites historiques, les rendant plus visibles et plus beaux pour les habitants et les visiteurs.

En outre, en écoutant les besoins et en respectant les traditions, on peut créer une ville qui non seulement répond aux attentes modernes, mais qui garde son âme et son authenticité. Ainsi, l’objectif final est de construire une Djelfa qui est à la fois moderne et profondément ancrée dans son identité. Belux invite donc tous les acteurs concernés à venir participer à cette démarche collaborative, pour co-créer ensemble la Djelfa Al Djadida, une ville qui rayonne tout en respectant son héritage.

