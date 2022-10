Djam’in with LG 2022 : Yacine Bentotoche remporte le challenge

Le jeune talent Yacine Bentotoche a remporté hier, dimanche 23 octobre 2022 la première édition du challenge « Djam’in with LG ». Un concours de chant inédit qu’a lancé LG ELECTRONICS ALGÉRIE en collaboration avec l’artiste Ahmed Djamil GHOULI, Djam.

Poursuivant son engagement auprès de la jeunesse, LG ALGÉRIE a lancé le 20 septembre 2022, en collaboration avec l’artiste DJAM, l’initiative « Djam’in with LG ». Il s’agit d’un concours de chant inédit sur le réseau social Instagram dont l’objectif est d’aider les jeunes talents à réaliser leur rêve et de mettre en valeur le patrimoine culturel algérien.

Qu’est-ce que le challenge « DJam’in with LG » ?

Pour prendre part au challenge « DJam’in with LG » les candidats devaient envoyer une démo de leur talent à Djam qui se chargeait de sélectionner la meilleure œuvre pour la produire lui-même. L’artiste compte ainsi donner la chance à un jeune talent algérien de bénéficier de la production et de l’enregistrement d’une chanson avec clip avec son artiste préféré accompagner de musiciens professionnels.

Pour participer au concours « Djam’in with LG », LG ALGÉRIE et Djam ont proposé deux méthodes :

— Un casting live sur Instagram pendant 4 jours avec un jury de professionnels de la musique qui vont sélectionner 8 jeunes talents.

— Un formulaire d’inscription téléchargeable sur le site web de LG Algérie qui permet aux candidats d’envoyer leurs démos. 8 autres jeunes talents seront sélectionnés par cette méthode.

Au total, les membres du jury ont choisi 16 jeunes talents pour participer à la compétition en ligne sur le réseau Instagram.

Le gagnant de compétition inédite bénéficiera d’une formation gratuite et aura la chance de produire une chanson avec la star Djam. Une chanson qui sera diffusée sur toutes les plateformes de streaming (Spotify, Deezer…). En outre, LG s’engage à fournir au lauréat du matériel d’enregistrement professionnel pour l’aider à poursuivre sa passion.

YACINE BENTOTOCHE, heureux gagnant du challenge « Djam’in with LG »

Dimanche 23 octobre 2022, LG ELECTRONICS ALGÉRIE a annoncé le nom du vainqueur du challenge « Djam’in with LG » qui a été clôturé par un concert inédit de la star Djamil Ghouli, Djam de son nom de scène. L’heureux lauréat s’appelle : Yacine Bentotoche

La finale du « Djam’in with » a eu lieu le samedi 22 octobre 2022. À l’animation, il y avait la célèbre Zahra Harkat. L’événement a rassemblé les 5 finalistes du concours : Yacine Bentotoche, Mehdi Krouma, Katia Demil, Fares Sabouni et Idir Gourari. Ces derniers ont eu droit préalablement au coaching de Djam avec l’aide d’un orchestre professionnel.

Suite à leurs prestations, les membres du jury ont délibéré et élu l’heureux gagnant du challenge. Leur choix s’est porté sur Yacine Bentotoche qui remporte de ce fait le lot de récompenses que nous savons citées plus haut.

Le concours « Djam’in with LG », fruit d’un partenariat exceptionnel entre LG ELECTRONICS ALGÉRIE et l’artiste Djam, s’inscrit dans l’optique de l’encouragement des jeunes à mettre en avant leur potentiel sur la scène artistique. Il vise aussi à révéler la culture musicale algérienne au grand jour.

Ce challenge qui a regroupé au total 16 candidats a permis aux 5 meilleurs d’entre eux de se produire sur la scène du célèbre théâtre Ibn Zeydoun devant les membres du jury en présence d’un public nombreux.

LG ELECTRONICS Algérie et Djam ont ainsi donné la chance à de jeunes Algériens de croire en leurs rêves et de mettre en lumière leur passion, leur créativité et leur énorme potentiel.

Qui est Ahmed Djamil Ghouli, Alias Djam ?

Ahmed Djamil Ghouli, alias Djam, est un auteur, compositeur et interprète de musique actuelle algérienne. Né en 1985 à Alger, il fait ses premiers pas dans la musique dès l’âge de 14 ans sous l’inspiration de sa mère, une passionnée de musique citadine algéroise. Celle l’encourage à intégrer une école de musique classique arabo-andalouse.

En 2004, à l’occasion d’un tremplin musical organisé dans son université, il improvise quelques standards Gnawa et une composition. Ses prestations ne passèrent pas inaperçues. Ce premier « succès » l’encourage à fonder son propre groupe. Il l’appellera Djmawi Africa. Il s’ensuivra une tournée mémorable à travers toute l’Algérie dans laquelle Djam part à la rencontre de son public composé de dizaines de milliers de mélomanes que l’artiste aime retrouver sur les réseaux sociaux.

À l’international, les expériences de Djmawi Africa sont tout aussi gratifiantes. Le groupe s’est déjà produit au Burkina Faso, en Égypte, en Inde, au Mali, au Sénégal, au Brésil, en France, au Canada, à Zanzibar, au Cameroun, en Italie, au Maroc, en Tunisie, au Soudan, en Croatie…