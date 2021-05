Djamila Mazirt risque 15ans de prison pour 3 affaires de corruption

L’ancienne ministre de l’Industrie Djamila Tamazirt, actuellement en détention, se retrouve confrontée à trois affaires de corruption, récemment ouvertes au niveau du pôle économique et financier du tribunal Sidi M’hamed.

Les accusations portées contre l’ancienne ministre de l’Industrie interviennent conformément à la loi de prévention et de lutte contre la corruption, dont les peines pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison ferme, selon ce qu’a rapporté ce samedi le quotidien arabophone Echorouk.

La première affaire de corruption concerne le complexe AMENHYD SPA des frères Chalghoum, l’ancienne ministre a été accusée de lourdes charges liées à la dilapidation de fonds publics et à l’octroi d’accords indus au groupe des frères Chalghoum afin qu’ils achèvent une usine commune entre l’ancien complexe anciennement dénommé « AgroDev ». La politicienne aurait accordé ces accords pendant son mandat en tant que directrice générale du complexe des industries alimentaires « Agrodev ».

C’est ce même dossier qui a permis la condamnation un groupe d’anciens et d’actuels responsables du secteur de l’eau et de l’irrigation, dirigé à l’époque par Abdelmalek Sellal, ainsi que l’arrestation des ex-maires Derfouf Hajdri, Youcef Charfa, Mouhamed Hattab et Abbas Kamal, qui ont également été soupçonnés d’être impliqué dans l’octroi d’accords suspects aux frères Chalghoum. Ces derniers ont été accusés d’accorder des concessions illégales et d’abus de fonction.

Dans un contexte connexe, l’ancienne ministre de l’Industrie ainsi et un certain nombre de cadres au ministère de l’Industrie, de la Banque interne d’Algérie ainsi que des investisseurs sont poursuivis dans le cadre de l’enquête portant le numéro « 0004/20 » concernant sa fonction de présidente et directrice générale du complexe « Riyad ». Djamila Mazirt, qui a reçu l’interdiction de voyager et de quitter le territoire algérien, est soupçonnée d’être impliquée dans des affaires de corruption liées au complexe de Riyad alors qu’elle en était la première responsable, ainsi qu’à des scandales d’attribution du matériel du complexe CORSO à Boumerdès, à l’est d’Alger pour ensuite le vendre à un prix symbolique.

Djamila Mazirt sera jugée sur l’une des plus grosses affaire de corruption qui a impliqué 7 autres ministres

Ajouté à cela, Mazirt est impliquée dans le transfert d’une grande quantité de blé et de céréales provenant du bureau des céréales au profit des moulins de manière illégale.

L’ex-Ministre fait également l’objet d’un suivi au niveau de la cinquième chambre du pôle financier et économique dans une enquête à propos d’un homme d’affaires propriétaire d’un complexe agroalimentaire. Ce dossier est considéré comme l’un des plus gros dossiers de corruption qui a été soulevé au niveau du pôle financier et économique. En effet, le nombre de responsables impliqué dans cette affaire s’élève à 26 individus, dont pas moins de sept ministres. Il s’agit, entre autres, de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, de son chef de cabinet, Mustapha Rahiel, d’anciens ministres de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche maritime, Abdelkader Kadi, Abdelkader Bouazghi, d’Abdelouahab Nouri, et l’ancien ministre de l’Industrie, Mahdjoub Bedda et des ministres des transports et des travaux publics Boudjamaa Talai et Abdelghani Zaalane, ainsi que de l’ancien Wali d’Alger Abdelkader Zoukh, tous jugés pour de lourdes charges inscrites dans la loi de procédure pénale et la loi anti-corruption 06/01